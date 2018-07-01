كاليفورنيا: لا ضرائب جديدة على المشروبات الغازية حتى 2031

حققت صناعة المشروبات الأمريكية هذا الأسبوع انتصارا ملموسا في معركتها ضد الضرائب التي يتم فرضها على منتجات الصودا والمشروبات الغازية المحلاة بالسكر.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الأحد أن المشرعين بولاية كاليفورنيا وافقوا على قانون يتم بمقتضاه حظر فرض ضرائب إضافية جديدة على المنتجات الغذائية والمشروبات في الولاية حتى عام 2031 علي أقل تقدير.

وتم تنفيذ الحظر عقب تمرير القانون الذي تم تقديمه لبرلمان الولاية يوم 23 يونيو/حزيران، وتمت مناقشته وإقراره خلال خمسة أيام ليدخل بعدها حيز التنفيذ، وفقا للواشنطن بوست.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية كاليفورنيا تعد المقر الرئيس لحركة مقاومة فرض ضرائب على منتجات الصودا، إذ قام برلمان الولاية في الفترة الأخيرة بتمرير 4 قوانين تستهدف تخفيض استهلاك منتجات الصودا المحلاة بالسكر بدعوي إضرارها بالصحة.

وذكرت الصحيفة أن حظر فرض ضرائب جديدة هو التشريع الذي طال انتظاره، والذي يعد تحولا ملموسا بالنسبة لمنتجي الصودا في عموم الولايات الأمريكية المختلفة الذين قاوموا فرض ضرائب جديدة على منتجاتهم من مدينة إلى مدينة ومن ولاية إلى أخري وأنفقوا ملايين الدولارات على عمليات التقاضي المختلفة.

ويقول منتجو الصودا الأمريكيين أن حظر فرض ضرائب جديدة على تلك المنتجات في عموم الولايات الأمريكية سيكون أكثر كفاءة في حماية الوظائف والأعمال التي يمكن أن تتضرر من قوانين الضرائب المحلية في مختلف الولايات.

غير أن المدافعين عن الصحة العامة يقولون إن الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها الولايات المختلفة تقوض إرادة وصحة الناخبين الأمريكيين، ويشيرون إلى أن تلك التكتيكات استخدمتها من قبل شركات التبغ، وسلاسل محلات الوجبات السريعة للتصدي لكافة أشكال الحد من أخطار تلك المنتجات على الصحة العامة.