إيران تهدد السعودية وتبحث عن حل لتصدير النفط

هددت إيران المملكة العربية السعودية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الملك سلمان وافق على زيادة انتاج النفط مليوني برميل بعد فرض عقوبات أمريكية على طهران.

وهذه أبرز تطورات زيادة إنتاج النفط