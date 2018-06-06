قطر بعد الحصار.. عام من الصمود والإنجازات (2)

عاشت قطر عاما من الصمود والإنجاز، بعد الحصار عقب تحركها على عدة محاور سياسية، واقتصادية، وأمنية، وإعلامية.

وقد نجحت قطر من خلال تحركها المدروس في امتصاص الصدمة، والخروج من الأزمة أقوى مما كانت عليه قبل الحصار.

في المجال الزراعي

ذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أحدث الإحصاءات تظهر التطور الكبير في الإنتاج الزراعي في دولة قطر، ومن ذلك زيادة مساحات البيوت المحمية المبردة من 49 هكتارا عام 2017 إلى 73 هكتارا في عام 2018، وارتفعت كميات إنتاجها من الخضروات من 4814 طنا العام الماضي إلى 6500 طن العام الحالي.

كما زادت مساحات البيوت المحمية غير المبردة من 200 هكتار عام 2017 إلى 220 هكتارا في العام الجاري، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة إنتاجها من 17 إلى 20 ألف طن، في حين ارتفع إنتاج الخضروات في الأراضي المكشوفة من 33 ألف طن عام 2017 إلى 36 ألف طن عام 2018″.

وفيما يخص إنتاج الألبان ومشتقاتها فقد وصل وفقا لآخر الإحصاءات، خلال هذا العام إلى 500 طن في اليوم، تغطي نسبة 83 % من الاستهلاك المحلي، مقابل إنتاج 154 طنا في اليوم عام 2017، بنسبة اكتفاء ذاتي تمثل 24%.

وبالنسبة للدواجن الطازجة، كان الإنتاج منها قبل الحصار نحو 30 طنا في اليوم بنسبة اكتفاء ذاتي قدرها 50 %، بينما وصل الآن إلى 59 طنا، تغطي نسبة 98 % من الاستهلاك المحلي.

كذلك ارتفع الإنتاج من بيض المائدة من 11 طنا عام 2017 تمثل 14 % من الاكتفاء الذاتي إلى 19 طنا تمثل 24 % من الاكتفاء الذاتي.

وبالنسبة لإنتاج الأسماك، فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي حاليا منه 80 %، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 90 % خلال عامين، مع توفر خطط زيادة الإنتاج، فضلا عن مشاريع الاستزراع السمكي، ومنها مشاريع الأقفاص العائمة.

كان من فوائد الحصار أيضا تأهيل عدد كبير من المزارع القطرية الذي وصل إلى " 105 " مزارع تستطيع توريد إنتاجها من الخضروات بجودة عالية الى المجمعات الاستهلاكية وبشكل يومي.

وقد انعكست هذه الإنجازات إيجابا على عدة مؤشرات اقتصادية، كمعدل النمو في الناتج المحلي، ومؤشر ثقة المستهلك، ومعدلات التضخم.

فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في عام 2017 نسبة 1.6%، ووفق آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة زاد الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام الحصار إلى 152.2 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 141.3 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، كما ارتفع الناتج خلال الربع الثاني من عام الحصار إلى 160.9 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 147.1 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

مؤشر ثقة المستهلك

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في الربع الثالث من عام 2017 (يوليو/تموز- سبتمبر/ أيلول) أي الثلاثة أشهر الأولى بعد الحصار بنحو 0.1 نقطة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه واستقر المؤشر عند 183.9 نقطة مقارنة بما قيمته 183.8 نقطة خلال الربع الثاني من عام 2017، وعبرت الأسر عن ارتفاع مستويات تفاؤلها إزاء الأوضاع خلال الربع الثالث، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية للدولة ما أكد قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز التحديات.

التضخم

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4% فقط في شهر مارس/آذار 2018 مقارنة بشهر مارس 2017، وهو ناتج عن الارتفاع في سبع مجموعات هي النقل بنسبة 6.6%، ومجموعة الصحة بنسبة 5.3%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة التعليم والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9%.

وحدثت انخفاضات في أسعار أربع مجموعات هي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2%، تليها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%.

استغناء

وقد دفعت هذه الإنجازات الحكومة القطرية إلى قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنبيه على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة، البدء بإزالة ورفع جميع المنتجات والسلع التي تم استيرادها من دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) من داخل تلك المجمعات اعتباراً من 26 مايو/أيار الماضي، بعد أن أصبحت قطر أكثر اعتمادا على نفسها بعد عام من الحصار.