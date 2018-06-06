فولكسفاغن" تحقق نصرا قضائيا في أزمة العوادم بولاية أمريكية

أصدرت محكمة بولاية ألينوي الأمريكية الثلاثاء حكما مهما لصالح مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات برفض دعوى الولاية ضد الشركة وتبرئتها من تهمة انتهاك قوانين حماية البيئة.

وأنقذ الحكم الذي أصدرته القاضية "كاثلين بانتل" المجموعة الألمانية من غرامات مالية كبيرة على خلفية فضيحة تلاعبها في نتائج اختبارات معدل العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).

كانت المدعية العامة للولاية "ليزا ماديجان" تطلب في دعواها تغريم "فولكسفاغن" أكثر من مليار دولار بسبب بيع حوالي 19 ألف سيارة بمحركات ديزل مزودة بتكنولوجيا التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في الولاية.

وقالت القاضية "بانتل" إنها رفضت الدعوى بسبب التسويات العديدة التي توصلت إليها فولكسفاغن بالنسبة للعديد من الدعاوى القضائية على المستوى الاتحادي، وبالتالي لا يجب أن تواجه دعاوى مماثلة على مستوى الولايات.

ومازالت "فولكسفاغن" تواجه دعاوى مماثلة في ولايات "ميسوري" و"مونتانا" و"نيو مكسيكو" و"أوهايو".

كانت "فولكسفاغن" قد اعترفت في سبتمبر/أيلول 2015 بالتلاعب المنظم في نتائج اختبارات معدلات العوادم في الملايين من سياراتها في مختلف أنحاء العالم، باستخدام برنامج كمبيوتر معقد يقلص كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.

ومنذ تفجر الفضيحة دفعت الشركة مليارات الدولارات في صورة غرامات وتعويضات للمتضررين.