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اقتصاد

شاهد: بعد عام من الحصار.. قطر تعزز إنتاجها المحلي من الغذاء

6/6/2018

نجحت قطر في زيادة إنتاجها المحلي من المواد الغذائية، وخاصة اللحوم والدواجن والخضروات ومنتجات الألبان، بعد عام من إعلان مقاطعة دول خليجية ومصر لها.

* الدوحة كانت تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية من الدول المجاورة وخاصة السعودية والإمارات والبحرين، ساهمت السعودية والإمارات بما قيمته 309 ملايين دولار في واردات قطر من المواد الغذائية.

* واردات قطر من المواد الغذائية، بلغت قيمتها 1.05 مليار دولار في 2015. معظمها عبارة عن منتجات ألبان وصلت الدوحة برا من السعودية.

* في يونيو /حزيران العام الماضي قطعت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وفرضت عليها حصارا جويا وبريا بتهمة دعم الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة.

* رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع أحمد حسين الخلف يقول إن الدوحة اهتمت منذ ذلك الحين بالإنتاج المحلي، وإن المنتجين المحليين استجابوا بسرعة لتلبية الطلب المحلي.

* الخلف أكد أنهم قاموا بمضاعفة خطوط الإنتاج بسرعة كبيرة، إذ تم مضاعفة الإنتاج ثلاثة أضعاف خلال ستة شهور وتمت تغطية أكثر من 60% من حاجة البلاد من هذه المنتجات.

* الحكومة القطرية دعمت العام الماضي استخدام الصوبات الزراعية لتحسين الإنتاج المحلي من الخضروات والفاكهة.

* إنتاج مزارع قطر زاد بنسبة 300 % بين يناير/ كانون الثاني 2017 ويناير كانون/الثاني 2018. وتغطي المزارع المحلية حاليا ما يزيد على 20% من متطلبات السوق المحلي من الخضروات الطازجة.

* الحكومة القطرية تسعى لتغطية 52% من احتياجات السوق المحلي عندما يصل إنتاج الصوبات المحلية إلى كامل طاقته بنهاية 2018.

* الاكتفاء الذاتي من زراعة السمك في قطر يبلغ 65 % حاليا، وتستهدف قطر زيادته إلى 80% عندما تبلغ مشروعات جديدة كامل طاقتها الإنتاجية في الربع الثالث من 2019.

* المقاطعة الاقتصادية كانت محفزا لزيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان في قطر والإنتاج المحلي يغطي حاليا نحو 80 % من احتياجات السوق.

* الأزمة الخليجية خلال العام الماضي، أعادت رسم خريطة الأمن الغذائي من جديد بحيث يكون التركيز أكثر على المحاصيل المحلية.

المصدر : رويترز
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