شاهد: بعد عام من الحصار.. قطر تعزز إنتاجها المحلي من الغذاء

نجحت قطر في زيادة إنتاجها المحلي من المواد الغذائية، وخاصة اللحوم والدواجن والخضروات ومنتجات الألبان، بعد عام من إعلان مقاطعة دول خليجية ومصر لها.

* الدوحة كانت تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية من الدول المجاورة وخاصة السعودية والإمارات والبحرين، ساهمت السعودية والإمارات بما قيمته 309 ملايين دولار في واردات قطر من المواد الغذائية.

* واردات قطر من المواد الغذائية، بلغت قيمتها 1.05 مليار دولار في 2015. معظمها عبارة عن منتجات ألبان وصلت الدوحة برا من السعودية.

* في يونيو /حزيران العام الماضي قطعت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وفرضت عليها حصارا جويا وبريا بتهمة دعم الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة.

* رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع أحمد حسين الخلف يقول إن الدوحة اهتمت منذ ذلك الحين بالإنتاج المحلي، وإن المنتجين المحليين استجابوا بسرعة لتلبية الطلب المحلي.

* الخلف أكد أنهم قاموا بمضاعفة خطوط الإنتاج بسرعة كبيرة، إذ تم مضاعفة الإنتاج ثلاثة أضعاف خلال ستة شهور وتمت تغطية أكثر من 60% من حاجة البلاد من هذه المنتجات.

* الحكومة القطرية دعمت العام الماضي استخدام الصوبات الزراعية لتحسين الإنتاج المحلي من الخضروات والفاكهة.

* إنتاج مزارع قطر زاد بنسبة 300 % بين يناير/ كانون الثاني 2017 ويناير كانون/الثاني 2018. وتغطي المزارع المحلية حاليا ما يزيد على 20% من متطلبات السوق المحلي من الخضروات الطازجة.

* الحكومة القطرية تسعى لتغطية 52% من احتياجات السوق المحلي عندما يصل إنتاج الصوبات المحلية إلى كامل طاقته بنهاية 2018.

* الاكتفاء الذاتي من زراعة السمك في قطر يبلغ 65 % حاليا، وتستهدف قطر زيادته إلى 80% عندما تبلغ مشروعات جديدة كامل طاقتها الإنتاجية في الربع الثالث من 2019.

* المقاطعة الاقتصادية كانت محفزا لزيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان في قطر والإنتاج المحلي يغطي حاليا نحو 80 % من احتياجات السوق.

* الأزمة الخليجية خلال العام الماضي، أعادت رسم خريطة الأمن الغذائي من جديد بحيث يكون التركيز أكثر على المحاصيل المحلية.