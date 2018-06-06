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اقتصاد|الجزائر

بوتفليقة يسحب ضرائب جديدة مثيرة للجدل اقترحتها الحكومة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
5/6/2018

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء سحب ضرائب مثيرة للجدل، اقترحتها الحكومة لاستخراج وثائق إدارية.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء بعد اجتماع خصص للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي، ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال البيان "خلال مناقشة مشروع القانون هذا (الموازنة التكميلي)، وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية".

وكانت قد نشرت خلال الأيام الأخيرة تسريبات حول مضمون القانون، ورد فيها أنه جاء برسوم جديدة، منها رفع رسوم الطوابع لجواز السفر البيومتري من 28 صفحة، من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف (88 دولارًا)، وجواز السفر من 48 صفحة من 12 ألفًا إلى 50 ألف دينار (440 دولارًا).

كما أن رسوم استخراج بطاقة التعريف (الهوية) البيومترية، سوف تقدر بـ 2500 دينار (22 دولارا)، بعدما كانت بالمجان.

وجواز السفر "البيومتري"، هو جواز سفر إلكتروني ورقي يحتوي على معلومات حيوية يمكن استخدامها لمصادقة هوية المسافرين.

كما وافقت الحكومة في 16 مايو/ أيار الماضي، على نص قانون موازنة تكميلي يتضمن ضرائب جديدة على السيارات المصنعة محليا، إضافة لرسوم على استخراج وثائق إدارية، بهدف تعزيز الإيرادات التي تأثرت بفعل الهبوط السابق للنفط.

وأثارت هذه الضرائب جدلًا في البلاد، واعتبرتها المعارضة تهديدًا للقدرة الشرائية للمواطنين فيما اعتبرتها الحكومة رمزية، وتمثل مقابلًا لاستخراج هذه الوثائق.

وقانون "الموازنة التكميلي"، الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات أو لخلق أخرى والترخيص بنفقات جديدة.

ويتم تطبيق القانون التكميلي من يوليو/تموز حتى نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وتشهد الجزائر على غرار العديد من الدول النفطية منذ 4 سنوات، أزمة اقتصادية بسبب تهاوي أسعار البترول إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل في 2014، لكنها شهدت انفراجة مع صعود أسعار النفط مؤخرًا إلى نحو 80 دولارًا للبرميل.

المصدر : الأناضول
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