قطر بعد الحصار.. عام من الصمود والإنجازات (1)

في 5 يونيو/حزيران 2017، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وفرض حصار بري وجوي عليها بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

اعتقدت دول الحصار أن هذه الخطوات المفاجئة سوف تؤدي إلى استسلام قطر لإملاءات دول الحصار عليها، وسط دعم من الرئيس الأمريكي ترمب الذي أبدى في تغريدات شهيرة له، عدم ممانعة تجاه خطوات دول الحصار ضد الدوحة.

لكن قطر عاشت عاما من الصمود والإنجاز، بعد أن تحركت على عدة محاور سياسية، واقتصادية، وأمنية، وإعلامية، نجحت من خلالها في امتصاص الصدمة، والخروج من الأزمة أقوى مما كانت عليه قبل الحصار.

على الجانب الاقتصادي كانت قطر قبل الحصار تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد احتياجات سكانها الذين يبلغ تعدادهم نحو 2.5 مليون نسمة، من المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية من الخارج.

وكان نحو 80% من هذه الاحتياجات يأتي عبر الحدود مع السعودية، عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، وهو المنفذ الوحيد الذي يربط قطر بريا بالعالم الخارجي، أو عبر ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، ولعل هذا كان أكبر نقطة ضعف لدى الدوحة، في حرب الاقتصاد والمال والتجارة التي استخدمتها دول الحصار ضد قطر، والتي شملت قطع التعاملات المصرفية، ومنع الوسطاء أو الأطراف الثالثة من إرسال بضائعهم أو خدماتهم من وإلى قطر، و محاولة التلاعب بالعملة القطرية، وغيرها من الإجراءات.

تحركت قطر سريعا عبر إنشاء جسر جوي عبر أسطولها من طائرات الخطوط الجوية القطرية، كما قامت تركيا بإنشاء جسر جوي لكسر الحصار، وبدأت البضائع تتدفق على الدوحة، عبر 40 رحلة نقلت خلالها ما لا يقل عن 2800 طن من المواد الغذائية في أقل من 10 أيام من بداية الحصار، بحيث لم يشعر المواطنون والمقيمون بالدوحة بعد يومين من بداية الحصار بأي نقص في السلع رغم تهافت البعض على تخزين المواد الغذائية في الساعات الأولى من إعلان الحصار بفعل العامل النفسي.

اتخذت قطر العديد من الإجراءات الاقتصادية التي أدت بعد عام من الحصار إلى ترسيخ الروح الوطنية للقطريين وتعزيز إيمانهم بقدرات دولتهم وقيادتها، وجعلت قطر أكثر اعتمادًا على نفسها، كان من أهمها:

الاستثمار المحلي:

– جرى تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالًا للمتر المربع.

– أُعفي المستثمرون في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018 – 2019 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019.

– كما تم تأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع "المنتجة" بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.

– تم تأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.

التزمت الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100%، في حال كان المنتج المحلي مطابقًا للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.

ميناء حمد:

بعد ثلاثة أشهر من الحصار وفي الخامس من سبتمبر/ أيلول 2017 افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ميناء حمد، وذلك قبل ستة أشهر من الموعد المقرر لافتتاحه، وهو أحد أكبر وأحدث موانئ المنطقة.

ويوفر الميناء العديد من فرص العمل، ويمثل رافدا مهما للقطاع الخاص في قطر، وقد تم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة له في إطار سعي البلاد لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية.

وكشفت وزارة المواصلات القطرية أن الميناء يضم مشروعا لتخزين السلع الغذائية ليوفر مخزونا استراتيجيا يكفي ثلاثة ملايين نسمة لمدة عامين، وأن بإمكانه توفير أكثر من 200% من التزامات واحتياجات السوق المحلية، كما يساعد الميناء في خفض كلفة الاستيراد، وبإمكانه الاستحواذ على 35% من تجارة الشرق الأوسط.

ولعب الميناء، الذي يمتد على مساحة 28.5 كيلومترا مربعا، دورا بارزا في التغلب على الحصار، من خلال توفير خطوط نقل بحرية عالمية متعددة وتنشيط حركة الاستيراد، حيث دشنت قطر ثمانية خطوط ملاحية جديدة مع دول عدة.

وقد انعكست هذه الإجراءات على مستوى الأسعار حيث انخفض معدل التضخم السنوي خلال الربع الأول من عام الحصار إلى سالب 0.1% مقارنة بنحو 2.7% في الربع المماثل من العام السابق، كما انخفض معدل التضخم إلى 0.3% خلال الربع الثاني من عام الحصار مقارنة بنحو 2.0% في الربع المماثل من العام السابق للحصار.