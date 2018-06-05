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اقتصاد

شاهد: خسائر بالمليارات لدول حصار قطر بعد عام من الأزمة الخليجية

5/6/2018

استعرض برنامج البورصة الذي يذاع على قناة الجزيرة مباشر خسائر دول حصار قطر الاقتصادية بعد عام من الأزمة.

وأظهرت الأرقام التي استعرضها البرنامج عن خسارة دول الحصار الأربع لنحو 5 مليارات دولار بعد حظر وارداتها إلى قطر.

وكانت الإمارات في صدارة الخاسرين بعد أن فقد ميناء "جبل علي" موقعه كميناء وسيط للشركات العالمية التي تصدر إلى قطر، بعد أن حولت تلك الشركات شحناتها من المواد الغذائية ومواد البناء من الميناء إلى ميناء صلالة في سلطنة عمان.

كما تكبد القطاع المصرفي في الإمارات خسائر باهظة بعد أن قررت بنوك عالمية نقل جزء من خدماتها المصرفية من دبي إلى لندن ونيويورك.

وقالت مجلة إيكونومست البريطانية إن إمارة دبي بدأت تخسر الشركات والاستثمارات القطرية التي كانت تنعشها، مشيرة إلى أن استمرار الحصار سيضر بسوق العقارات في دبي مع بلوغ مشتريات المستثمرين القطريين من العقارات نحو 500 مليون دولار عام 2016.

وقال البرنامج إن الشركات السعودية خسرت أكثر من مليار دولار بعد أن فقدت حصتها في السوق القطري بشكل كامل، والتي كانت تصل إلى 1.2 مليار ريال قطري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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