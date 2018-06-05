راموس: واجهت جحيما مستعرا بسبب صلاح

نفى سيرجيو رامو مدافع ريال مدريد الاسباني تعمده إصابة المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم الشهر الماضي.

وقال راموس إنه تم تصويره بعدها على نحو ظالم بأنه شخص شرير.

وأصيب صلاح في أربطة الكتف خلال تدخل مع راموس في المباراة التي أقيمت في كييف، مما أدى لمغادرة صلاح أرض الملعب في الشوط الأول.

وتعرض راموس نتيجة لذلك لهجوم وإهانات على الإنترنت من قبل الجماهير المصرية لدوره في إصابة صلاح.

وقال اللاعب الدولي الإسباني لصحيفة آس "واجهت جحيما مستعرا، منحوا هذا الأمر الكثير من الاهتمام…قضية صلاح".

وأضاف "شاهدت اللعبة جيدا. لقد شد ذراعي أولا وسقطت أنا على الجانب الآخر. الإصابة حدثت للذراع الآخر وقالوا إنني قمت معه بحركة من حركات رياضة الجودو".

وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إنه بعث برسالة إلى صلاح وإن اللاعب المصري كان بوسعه اللعب إذا ما تم حقنه بمسكنات للألم وهو الشيء الذي قام به راموس ذاته في الماضي.

وخسر ليفربول 3-1 في النهائي وهو ما سمح للريال بضمان نيل ثالث لقب على التوالي لدوري أبطال أوربا.

ومع ذلك، سجل الريال هدفين من خطأين للوريس كاريوس حارس ليفربول، الذي ثبت لاحقا أنه كان يعاني من ارتجاج في المخ خلال المباراة وفقا لمتخصصين اثنين قاما بفحصه في الولايات المتحدة.

وتدخل راموس ضد كاريوس في بداية الشوط الثاني وشوهد الحارس الألماني وهو يمسك برأسه عقب الاصطدام. وكان هذا قبل ارتكاب كاريوس للخطأين اللذين أديا للهدفين.

ورفض المدافع الإسباني المزاعم بانه السبب في إصابة كاريوس بالارتجاج.

وقال راموس "بعد كل هذا قال الحارس إنني تسببت في اصابته بدوار بسبب اصطدامي معه. لم يتبق لي سوى أن يقول (روبرتو) فيرمينيو إنه اصيب بنزلة برد لأن نقطة من عرقي سقطت عليه".