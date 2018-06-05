البث الحي
اقتصاد|مصر

الحكومة المصرية تعلن البدء في استيراد الأرز

مزارعو الأرز في مصر يتوقعون أوقاتاً عصيبة بسبب نقص المياه المتوقع من سد النهضة الإثيوبي
مزارعو الأرز في مصر يتوقعون أوقاتاً عصيبة بسبب نقص المياه المتوقع من سد النهضة الإثيوبي
5/6/2018

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء إن مصر ستبدأ استيراد الأرز، وهو محصول عادة ما تحقق فائضا فيه، وذلك لزيادة المعروض ومن أجل "ضبط السوق".

وعمدت مصر هذا العام إلى تقليص زراعة الأرز، كثيف الاستهلاك للمياه، من أجل توفير استهلاك ماء النيل.

وفي ذلك الوقت قال تجار إن تلك السياسة ستفضي إلى استيراد مصر ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام القادم بعد أن كانت بلدا مصدرا له.

ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف من آثار مدمرة لسد النهضة الإثيوبي على الزراعة في مصر، حيث تتأهب إثيوبيا للبدء في عملية بناء السد المشيد حديثا.

وأصدرت الحكومة المصرية قرارا بالسماح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها تقل عن النصف مقارنة مع 1.8 مليون فدان في عام 2017، والتي تزيد كثيرا عن المساحة المخصصة رسميا لهذا الغرض والبالغة 1.1 مليون فدان.

كما أقر مجلس النواب المصري الشهر الماضي تعديلات على مشروع قانون الزراعة لمواجهة المحاصيل الشرهة للمياه، تفرض غرامات باهظة على المزارعين المخالفين.

ويغلّظ التشريع الجديد عقوبة مخالفة تعليمات وزارة الزراعة المصرية بشأن تنظيم أماكن ومساحات هذه المحاصيل، وعلى رأسها "الأرز" إلى السجن 6 أشهر، أو الغرامة التي تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه عن الفدان.

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)