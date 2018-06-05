الحكومة المصرية تعلن البدء في استيراد الأرز

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء إن مصر ستبدأ استيراد الأرز، وهو محصول عادة ما تحقق فائضا فيه، وذلك لزيادة المعروض ومن أجل "ضبط السوق".

وعمدت مصر هذا العام إلى تقليص زراعة الأرز، كثيف الاستهلاك للمياه، من أجل توفير استهلاك ماء النيل.

وفي ذلك الوقت قال تجار إن تلك السياسة ستفضي إلى استيراد مصر ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام القادم بعد أن كانت بلدا مصدرا له.

ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف من آثار مدمرة لسد النهضة الإثيوبي على الزراعة في مصر، حيث تتأهب إثيوبيا للبدء في عملية بناء السد المشيد حديثا.

وأصدرت الحكومة المصرية قرارا بالسماح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها تقل عن النصف مقارنة مع 1.8 مليون فدان في عام 2017، والتي تزيد كثيرا عن المساحة المخصصة رسميا لهذا الغرض والبالغة 1.1 مليون فدان.

كما أقر مجلس النواب المصري الشهر الماضي تعديلات على مشروع قانون الزراعة لمواجهة المحاصيل الشرهة للمياه، تفرض غرامات باهظة على المزارعين المخالفين.

ويغلّظ التشريع الجديد عقوبة مخالفة تعليمات وزارة الزراعة المصرية بشأن تنظيم أماكن ومساحات هذه المحاصيل، وعلى رأسها "الأرز" إلى السجن 6 أشهر، أو الغرامة التي تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه عن الفدان.