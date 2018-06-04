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اقتصاد|مصر

مصر: الإيرادات الضريبية ستزيد بنسبة 131 في المئة خلال سنوات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية
4/6/2018

قالت الحكومة المصرية (الاثنين) إنها تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 131 في المئة خلال 4 سنوات.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارجي، أمام مجلس النواب (البرلمان) إن بلاده تستهدف رفع الحصيلة الضريبة لتصل إلى نحو 1.4 تريليون جنيه (78 مليار دولار) في العام المالي 2021/2022 مقابل الإيرادات المقدرة بنحو 604 مليارات جنيه (34 مليار دولار) في العام المالي الجاري 2017/2018.

وأوضح أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2014-2015 بلغت 300 مليار جنيه (17 مليار دولار)، والحصيلة المستهدفة في موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 تتجاوز 770 مليار جنيه (43 مليار دولار) مقابل نحو 604 مليارات جنيه (34 مليار دولار) بموازنة العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن الحصيلة المستهدفة في عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه (78 مليار دولار)، مع خفض عجز الموازنة خلال العام نفسه إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة العامة، إلى 8.4% في العام المالي المقبل، مقابل 9.8% في العام المالي الجاري، و10.9% في العام المالي السابق

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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