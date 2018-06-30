مصر توقع عقد مجمع بتروكيماويات بقيمة تقارب 11 مليار دولار

قالت الحكومة المصرية إنها ستوقع (السبت) عقدا مع شركة كربون القابضة المصرية لإنشاء مشروع ضخم للبتروكيماويات باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار.

وقال بيان الحكومة إن المجمع سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يوفر 48 ألف فرصة عمل.

وقال باسل الباز، الرئيس التنفيذي لشركة كربون القابضة، إن تنفيذ المشروع سيستغرق ما يزيد على ثلاث سنوات.

وأضاف الباز أن مشروع التحرير سيصدر جميع إنتاجه في السنة الأولى لكن مع زيادات الإنتاج، فإن شركات التصنيع المحلية ستتشجع على التوسع كما أن الشركات الأجنبية ستدرس تأسيس مشروعات بجوار قناة السويس.

ولدى كربون القابضة بالفعل مصنع لإنتاج البولي بروبلين ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم من فئة التعدين.

وتقول الحكومة إن المنطقة الاقتصادية الواقعة على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول قناة السويس ستُستخدم لإقامة مركز صناعي ولوجيستي عالمي لجذب الاستثمار الأجنبي.

والتحرير للبتروكيماويات، الذي تموله وكالات ائتمان في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، هو أول مشروع لتكسير النفتا في مصر، وسينتج أنواعا شتى من البتروكيماويات المستخدمة في إنتاج سلع استهلاكية وصناعية مختلفة.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن المجمع الجديد سيقام على مساحة خمسة ملايين متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة العين السخنة.

وقال طارق المُلا وزير البترول إن المشروع "يتوافق مع إستراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة في مصر".