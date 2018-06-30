البث الحي
اقتصاد|مصر

مصر توقع عقد مجمع بتروكيماويات بقيمة تقارب 11 مليار دولار

29/6/2018

قالت الحكومة المصرية إنها ستوقع (السبت) عقدا مع شركة كربون القابضة المصرية لإنشاء مشروع ضخم للبتروكيماويات باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار.

وقال بيان الحكومة إن المجمع سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يوفر 48 ألف فرصة عمل.

وقال باسل الباز، الرئيس التنفيذي لشركة كربون القابضة، إن تنفيذ المشروع سيستغرق ما يزيد على ثلاث سنوات.

وأضاف الباز أن مشروع التحرير سيصدر جميع إنتاجه في السنة الأولى لكن مع زيادات الإنتاج، فإن شركات التصنيع المحلية ستتشجع على التوسع كما أن الشركات الأجنبية ستدرس تأسيس مشروعات بجوار قناة السويس.

ولدى كربون القابضة بالفعل مصنع لإنتاج البولي بروبلين ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم من فئة التعدين.

وتقول الحكومة إن المنطقة الاقتصادية الواقعة على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول قناة السويس ستُستخدم لإقامة مركز صناعي ولوجيستي عالمي لجذب الاستثمار الأجنبي.

والتحرير للبتروكيماويات، الذي تموله وكالات ائتمان في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، هو أول مشروع لتكسير النفتا في مصر، وسينتج أنواعا شتى من البتروكيماويات المستخدمة في إنتاج سلع استهلاكية وصناعية مختلفة.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن المجمع الجديد سيقام على مساحة خمسة ملايين متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة العين السخنة.

وقال طارق المُلا وزير البترول إن المشروع "يتوافق مع إستراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة في مصر".

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)