كندا تفرض رسوما على عشرات المنتجات الأمريكية

فرضت كندا (الجمعة) رسوما بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,6 مليار دولار أمريكي) على منتجات أمريكية في رد على فرض واشنطن رسوما جمركية على منتجات كندية.

وجاء الرد الكندي كإجراء تجاري انتقامي ضد الولايات المتحدة بعد فرضها رسوما على واردات الفولاذ والألمنيوم الكنديين.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اتصال هاتفي مساء الجمعة أنه لم يكن لديه خيارات سوى الإعلان عن إجراء بالمثل ردا على الرسوم التي فرضتها أمريكا على المنتجات الكندية مطلع يونيو/ حزيران 2018.

وصرحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحفي بأنه يوجد منتجات كندية ومنتجات من بلدان أخرى يمكن أن تستخدم بدلا من المنتجات الأمريكية التي فرض عليها الرسوم.

وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين 10% و25%، وتعادل بذلك تلك التي فرضتها إدارة ترمب على الفولاذ والألمنيوم.

وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز وتستهدف بشكل رئيسي الولايات الأمريكية التي يقودها جمهوريون، إذ تأمل أوتاوا بذلك في التأثير على نتائج انتخابات منتصف الولاية الني ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني في الولايات المتحدة.