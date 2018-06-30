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اقتصاد

ترمب يعلن موافقة ملك السعودية على زيادة انتاج النفط

الملك سلمان والرئيس ترمب خلال اجتماع بالرياض
الملك سلمان والرئيس ترمب خلال اجتماع بالرياض
30/6/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه طلب من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز زيادة إنتاج النفط مشيرا إلى أنه وافق على طلبه.

وأضاف ترمب أنه في اتصال هاتفي طلب من الملك سلمان زيادة الإنتاج اليومي مليوني برميل يوميا لتعويض نقص الإنتاج بسبب الأوضاع في إيران وفنزويلا.

وارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بفعل المخاوف من أن تتسبب العقوبات الأمريكية على إيران من حجب من الخام عن الأسواق العالمية في وقت يشهد ارتفاع الطلب.

وزاد الخام الأمريكي أكثر من 8% على مدار الأسبوع، في حين ارتفع خام برنت أكثر من 5%.

يشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبارا آخرين اتفقوا في اجتماع في فيينا على زيادة الإنتاج بدءا من يوليو/تموز بحوالي مليون برميل يوميا.

وتأمل حكومة الولايات المتحدة أن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا فاقد الخام الإيراني لتفادي ارتفاع أسعار النفط.

لكن سوق النفط العالمية شحيحة بالفعل في ظل تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا، ويعتقد العديد من المحللين والمستثمرين أن التطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية على إيران سيدفع الأسعار للصعود بقوة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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