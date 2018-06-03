هل يتحمل المصريون مزيدا من الضغوط؟

يراهن النظام المصري على قدرة المصريين على تحمل الضغوط المعيشية الرهيبة التي تفاقمت بشدة بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

فمن أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، رضخت الحكومة المصرية لحزمة من شروط الصندوق تحت ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان منها تحرير سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من نحو 9 جنيهات، إلى ما يقرب من 18 جنيها حاليا، مع ما ترتب على هذا القرار من زيادة أسعار الفائدة في البنوك، وانخفاض القيمة الشرائية لدخول ومدخرات المصريين بقيمة 50%، وزيادة أسعار السلع والخدمات بنسب تجاوزت 100% في كثير من السلع الأساسية كالسكر والأرز والزيت والدقيق.

وكان من ضمن شروط الصندوق رفع الدعم عن المنتجات البترولية تدريجيا في الموازنة العامة للدولة، على أن يرفع الدعم نهائيا بحلول عام 2019 وترتب على ذلك ثلاث زيادات متتالية في سعر البنزين والسولار، ليرتفع بنزين 92 من أقل من جنيهين إلى خمسة جنيهات حاليا، وزيادة أسعار الغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز التي ارتفعت من 8 جنيهات إلى 30 جنيها حاليا.

كما زادت أسعار استهلاك الكهرباء وتذاكر المترو التي ارتفعت من جنيه واحد للتذكرة إلى 7 جنيهات حاليا، وارتفاع أسعار تذاكر المواصلات العامة ومصاريف النقل والانتقال.

ومع هذه الزيادات الكبيرة في تكاليف المعيشة وبلوغ معدلات التضخم معدلات قياسية وصلت إلى 35% في يوليو/تموز 2017، لم تزد دخول المصريين سواء العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص بنفس القدر، بل قامت الحكومة بتسريح ما يزيد عن 800 ألف موظف حكومي في عام 2016- 2017، مع إعلانها عن استمرار تخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لينخفض من 5 ملايين موظف حاليا إلى 3 ملايين موظف بحلول عام 2020.

ووسط أجواء ترقب لمزيد من رفع أسعار الوقود والكهرباء خلال الفتر المقبلة، أعلنت الحكومة المصرية السبت عن رفع أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بنسب تصل إلى 46.5 %.

وشملت الزيادة التي قررها رئيس الوزراء شريف إسماعيل رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك بين صفر و10 أمتار مكعبة، التي كانت 23 قرشا قبل يناير/ كانون ثاني 2016.

وزاد سعر المتر المكعب إلى 160 قرشا من 120 قرشا في الشريحة الثانية من 11 إلى 20 مترا مكعبا، وإلى 225 قرشا من 165 قرشا للشريحة الثالثة من 21 إلى 30 مترا مكعبا، والتي كانت 50 قرشا قبل يناير 2016.

وسوف تصبح الرسوم 275 قرشا للمتر المكعب للاستهلاك الذي يصل إلى 40 مترا، و315 قرشا لما زاد عن 40 مترا. وشمل قرار السبت زيادة نسبتها 12 % في رسوم الصرف الصحي.

وكانت مصر رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي حوالي 50 % في آب/أغسطس 2017.

لم تكن تلك الزيادة الأولى التي أقرتها الحكومة، بل كانت أولى الزيادات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في يناير/كانون الثاني 2016، عندما أقرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي زيادة تعريفات مياه الشرب والصرف الصحي، بنسبة 25%. ووفقًا للزيادات من عام 2016 حتى عام 2018، والمقررة على كافة الشرائح، فإنها تجاوزت نسبة 100%.

كانت مصر وقعت على اتفاقية تلتزم بموجبها، بزيادة سنوية على تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلية والتجارية، بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات متتالية، تنتهي بحصول المستهلك على المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة الحقيقية بحلول 2019.

فحتى متى يتحمل المصريون مزيدا من الضغط الحكومي عليهم؟