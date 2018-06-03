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اقتصاد|مصر

شاهد: غلاء الأسعار يضرب "موائد الرحمن" في مصر

3/6/2018

قالت وكالة أسوشيتد برس إن موائد الرحمن، التي تنتشر في الشوارع المصرية خلال شهر رمضان، انخفضت بشكل ملحوظ بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.

ونقلت الوكالة في تقرير لها (الأحد) عن منظمين لهذا التقليد الرمضاني الشهير أنهم لاحظوا بالفعل انخفاضا في أعداد موائد الرحمن، وهو ما أرجعوه إلى الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار، فضلا عن خشية كثيرين من أن يؤدي تنظيمهم لهذه الموائد إلى وضعهم على قوائم المتطرفين.

الشيف وليد أحمد، الذي ينظم مع أصدقاء له إحدى موائد الرحمن، قال أيضا إن البعض يخشى أيضا من تنظيم هذه التجمعات التي يمكن أن تكون هدفا لعمليات إرهابية.

أدهم ماهر، الذي يشارك أيضا في تنظيم إحدى موائد الرحمن، أقر أيضا بأن غلاء الأسعار أدى إلى التأثير على تنظيم موائد الرحمن، كما أثر على عدد المستفيدين منها، لكنه قال إن البعض لجأ الآن إلى ما يعرف بـ"شنطة رمضان" وهي سلة غذائية يجري توزيعها على الفقراء والمحتاجين.

منظم آخر لموائد الرحمن يدعى أحمد حمزة قال إن حالة الغلاء لم تمنع الكثيرين من المشاركة في عمل الخير ولو بمجهودهم، وهو ما اتفقت معه ريم البارودي، المتطوعة في تنظيم موائد الرحمن.

المصدر : أسوشيتد برس
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