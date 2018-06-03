خلال 5 أيام: ماليزيون يتبرعون بـ7 ملايين دولار لسداد ديون بلادهم

قال وزير الاقتصاد الماليزي "ليم غوانغ إينغ" إن الصندوق الذي أنشأته الحكومة لتلقي تبرعات المواطنين من أجل سداد ديون البلاد نجح في جمع ما يقرب من 7 ملايين دولار خلال 5 أيام.

وقال ليم إن "تبرعات المواطنين لصندوق الأمل الذي أُنشئ يوم 30 من مايو/ أيار الماضي، وصلت حتى اليوم إلى 6.8 مليون دولار". وجمع الصندوق تبرعات قيمتها 1.76 مليون دولار في اليوم الأول لإطلاقه.

وتبلغ قيمة ديون ماليزيا من حقبة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، 252 مليار دولار.

وأنشأ رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد "صندوق الأمل" بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في التاسع من مايو/ آيار الجاري، وذلك من أجل إعادة بناء البلاد.