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اقتصاد|تونس

تونس تتوقع تراجع محصول الحبوب إلى 1.4 مليون طن الموسم الحالي

3/6/2018

قالت وزارة الزراعة التونسية، يوم الأحد، إن تونس تتوقع تراجع محصول الحبوب المحلي إلى 1.4 مليون طن في الموسم الحالي من 1.6 مليون طن الموسم الماضي بسبب نقص الأمطار.

يشمل المحصول 923 ألف طن من القمح الصلد و119 ألف طن من القمح اللين و362 ألف طن من الشعير.

كان متوسط محصول الحبوب التونسي، 1.7 مليون طن سنويا على مدى السنوات العشر الأخيرة، حيث يتذبذب الإنتاج تذبذبا حادا بسبب دورات الجفاف.

وتخصص تونس معظم أراضيها الخصبة المروية لزراعة القمح الصلد بينما تستورد بالأساس القمح اللين والشعير.

وتسهم الزراعة بنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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