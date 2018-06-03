أمريكان إيرلاينز: أسعار التذاكر ستزيد إذا ظل النفط مرتفعا

حذرت أمريكان إيرلاينز من أن المسافرين قد يتحملون في نهاية المطاف زيادة في أسعار تذاكر الطيران إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة ما يدفع شركات الطيران لخفض عدد المقاعد.

وارتفعت أسعار النفط نحو 50 في المئة مقارنة بمستوياتها قبل عام مما يضغط على أرباح شركات الطيران.

وقال دوغ باركر الرئيس التنفيذي للشركة على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في سيدني "إذا اتضح أن هذا سيكون الوضع الطبيعي فسنرى بمرور الوقت طاقة ونمو أقل للصناعة ومن ثم سترتفع الأسعار لكن لا أعتقد أن هذا سيحدث في المدى القريب".

كان إياتا، الذي يمثل نحو 280 شركة طيران تُسير 83 في المئة من حركة الطيران العالمية، أعلن (الاثنين) إنه سيخفض توقعات ربحية الصناعة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط وتكلفة البنية التحتية والعمالة.

وفي الشهر الماضي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة وفي يناير/ كانون الثاني مع قطر لتسوية مزاعم شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبيرة بشأن تلقي شركات طيران خليجية دعما حكوميا غير منصف.

وقال باركر إنه سعيد بنتائج المحادثات لكن ينبغي رؤية المزيد من شركات الطيران الخليجية قبل أن تفكر أمريكان ايرلاينز في شراكة معها.

وأضاف "لم يمر وقت كاف لنتيقن من أن هذه الحلول سيكون لها التأثير الذي نأمله، لذا سنرى".

وكانت الخطوط الجوية القطرية تخطط لشراء حصة في أمريكان إيرلاينز العام الماضي لكنها عدلت عن قرارها قائلة إن الاستثمار لا يحقق أهدافها. وعارض المسؤولون التنفيذيون في أمريكان الفكرة.

وحين سئل إذا كان يقبل باستثمارات من شركات طيران خليجية في المستقبل أجاب باركر أن أمريكان إيرلاينز لا تحتاج هذه الصفقات لكنه أضاف "نرحب بالاستثمارات من أي طرف".