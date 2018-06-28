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اقتصاد

واشنطن تأمل في تعويض السعودية وروسيا فاقد إيران من إنتاج النفط

28/6/2018

قال وزير الطاقة الأمريكي إنه واثق من قدرة السعودية وروسيا على زيادة إنتاجهما من النفط الخام لتحقيق الاستقرار بسوق النفط وتعويض فاقد المعروض الناجم عن العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال ريك بيري للصحفيين اليوم الخميس خلال مؤتمر الغاز العالمي في واشنطن "يمكنك القول إننا نراها فرصة لكي يسد أعضاء أوبك هذه الفجوة."

وأضاف "أنا على ثقة من أن السعودية ستكون قادرة على زيادة إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميا في المستقبل وأن روسيا ستستطيع زيادة إنتاجها لتنعم سوق الخام العالمية ببعض الاستقرار."

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت هذا الأسبوع إنها تضغط على حلفائها في أنحاء العالم لتقليص وارداتهم من الخام الإيراني إلى الصفر في إطار إعادة فرض العقوبات بعد تخلي الرئيس دونالد ترمب عن اتفاق أُبرم في أواخر 2015 الذي حد من طموحات طهران النووية.

وقال بيري إن الولايات المتحدة مستعدة دائما للسحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا اقتضت الضرورة لكن "لا أوصي بهذا" في الوقت الحالي.

كانت أوبك أعلنت الأسبوع الماضي زيادة إنتاج النفط مليون برميل يوميا لتهدئة الأسعار التي قفزت فوق 70 دولارا للبرميل مهددة النمو الاقتصادي العالمي لكن واشنطن حذرت من أن الزيادة المعلنة قد لا تكفي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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