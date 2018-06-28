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اقتصاد|تونس

البنك الدولي يوافق على قرض لتونس قيمته 500 مليون دولار

28/6/2018

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن البنك الدولي وافق على قرض جديد قيمته 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس.

وقالت وكالة تونس إفريقيا إن القرض، الذي يعادل نحو 1.2 مليار دينار تونسي، يستهدف النهوض بالاستثمارات الخاصة وخلق الفرص للشركات الصغيرة مع تعزيز أمن الطاقة وحماية الأسر الفقيرة.

ويدعم القرض أيضا خطوات تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وفتح قطاعات أمام الاستثمار وتسهيل الحصول على الائتمان للشركات الصغيرة وخلق قطاع طاقة أكثر استدامة وأقل تلويثا للبيئة حسبما ذكرت الوكالة.

وتشير التقديرات إلى أن تونس تحتاج قروضا أجنبية بنحو ثلاثة مليارات دولار للعام الحالي بسبب العجز في تقليص عجز الموازنة.

المصدر : رويترز
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