إيني تستعد لحفر أول بئر استكشافية بحقل "نور" البحري في مصر

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الخميس إن شركة إيني الإيطالية وثروة المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل "نور" البحري في شمال سيناء خلال شهرين.

كان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس/آذار على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية "نور" بالبحر المتوسط.

وبموجب الاتفاقية، تنفق شركتا إيني وثروة 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز قوله: "عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل".

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن حجم الاحتياطيات المتوقعة في حقل نور يبلغ ثلاثة أضعاف احتياطيات حقل ظهر الذي تم اكتشافه في 2015، والذي وصف بأنه الأكبر في البحر المتوسط.

ومن شأن الاكتشاف الجديد أن يعزز خطط مصر الرامية إلى تحقيق فائض في إنتاج الغاز بحلول العام المقبل، والتحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي.

لكن الكشف الجديد من شأنه أن يثير التساؤلات بشأن اتفاق أعلن عنه في شهر فبراير/شباط من العام الجاري ويقضي باستيراد مصر لغاز طبيعي من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني.