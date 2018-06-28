أبل وسامسونغ تسويان خلافا قديما حول براءة اختراع آيفون

قررت شركتا أبل وسامسونغ التوصل إلى تسوية ودية لخلاف مستمر بينهما منذ سبع سنوات حول اتهامات بنسخ تفاصيل من تصميم هاتف آيفون، بحسب ما أفادت مصادر (الأربعاء).

وقرر العملاقان العالميان للهواتف الذكية طي صفحة الخلاف بعد أن حكمت قاضية في مايو/أيار الماضي على سامسونغ بدفع أكثر من 530 مليون دولار لنسخها تفاصيل من آيفون من بينها حوافه المستديرة والتي تحميها براءات اختراع.

وكتبت القاضية الفيدرالية لوسي كوه أنه "تم إبلاغ المحكمة من قبل الجانبين بأنه تمت تسوية القضية… وبالتالي فان كل الإجراءات الجارية في هذا الملف انتهت"، موضحة أن المجموعتين تعدلان عن التقدم بشكاوى جديدة في هذا الصدد.

وكانت أبل صرحت في مايو/أيار الماضي أن "هناك ما هو أهم من المال … من المهم أن نواصل حماية العمل الشاق والابتكار لدينا".

في المقابل، رفضت سامسونغ التعليق على الاتفاق.

وفي 2011 كسبت أبل قضية أولى حكم فيها على سامسونغ بدفع 400 مليون دولار لكن المجموعة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم.

ووصل الخلاف أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة التي ألغت الغرامة في 2016 وأعادت الملف أمام المحاكم العادية.

وخلال المحاكمة التي جرت في مايو/أيار طلب من هيئة المحلفين أن تقرر ما كانت عناصر التصميم التي نسختها سامسونغ تبرر دفع كافة الأرباح التي جنتها من تصميم الهاتف الذكي موضع الخلاف أو دفع قسم فقط من المبلغ.

وكانت القضية تشمل خصوصًا ثلاث براءات اختراع لأبل هي الشكل المستطيل مع الحواف المستديرة مع رموز ملونة مصفوفة على الشاشة.