أسعار النفط تقفز مع حث أمريكا حلفائها على وقف استيراد الخام الإيراني

قفزت عقود النفط بأكثر من 2 في المئة الثلاثاء وتخطى الخام الأمريكي مستوى 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى في شهرين، مع حث واشنطن حلفائها على وقف وارداتهم من النفط الإيراني.

وواصلت السوق الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد أن قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا بلغ 9.2 مليون برميل وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لتصل إلى 76.61 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأمريكي إلى 70.76 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تحث حلفاء الولايات المتحدة على خفض وارداتهم من النفط الإيراني إلى الصفر في إطار عقوبات أمريكية جديدة ستفرض على طهران.

وأعلنت شركة برتامينا الإندونيسية للطاقة الثلاثاء إن الحكومة الإندونيسية قررت الشهر الماضي تجميد اتفاق أبرمته الشركة لتشغيل حقل منصوري للنفط في إيران لأنها تريد الحفاظ على "العلاقة الجيدة" للبلاد مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن نيكي ودياواتي القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة "لدينا علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، ولهذا فإنه (الاتفاق) جرى تجميده"، مضيفة أن القرار اتخذ بعد مشاورات بين الرئاسة في إندونيسيا ووزارة الطاقة والمناجم وبرتامينا.