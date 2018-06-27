البث الحي
اقتصاد

أسعار النفط تقفز مع حث أمريكا حلفائها على وقف استيراد الخام الإيراني

26/6/2018

قفزت عقود النفط بأكثر من 2 في المئة الثلاثاء وتخطى الخام الأمريكي مستوى 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى في شهرين، مع حث واشنطن حلفائها على وقف وارداتهم من النفط الإيراني.

وواصلت السوق الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد أن قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا بلغ 9.2 مليون برميل وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لتصل إلى 76.61 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأمريكي إلى 70.76 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تحث حلفاء الولايات المتحدة على خفض وارداتهم من النفط الإيراني إلى الصفر في إطار عقوبات أمريكية جديدة ستفرض على طهران.

وأعلنت شركة برتامينا الإندونيسية للطاقة الثلاثاء إن الحكومة الإندونيسية قررت الشهر الماضي تجميد اتفاق أبرمته الشركة لتشغيل حقل منصوري للنفط في إيران لأنها تريد الحفاظ على "العلاقة الجيدة" للبلاد مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن نيكي ودياواتي القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة "لدينا علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، ولهذا فإنه (الاتفاق) جرى تجميده"، مضيفة أن القرار اتخذ بعد مشاورات بين الرئاسة في إندونيسيا ووزارة الطاقة والمناجم وبرتامينا.

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)