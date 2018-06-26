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اقتصاد|مصر

رويترز: هيئة قناة السويس تسعى لاقتراض 350 مليون دولار من بنوك خليجية

الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
26/6/2018

قالت وكالة رويترز (الثلاثاء) نقلا عن مصادر مصرفية رفيعة إن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو (350 مليون دولار) لشراء حفارين جديدين.

كانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع آى.اتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو. وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق.

ونقلت رويترز عن أحد المصادر، التي طلبت بعدم الكشف عن هويتها، أنه قال في اتصال هاتفي: "قناة السويس في مفاوضات حاليا مع بنوك خليجية بشأن قرض بقيمة 300 مليون يورو بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية". ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى.

كانت مصر افتتحت في 2015 مشروعا لتوسيع القناة تكلف ثمانية مليارات دولار في إطار مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول اقتصادي عن طريق مشاريع كبرى.

المصدر : رويترز
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