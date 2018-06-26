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اقتصاد

الدينار البحريني يهبط لأدنى مستوى في 17 عاما

26/6/2018

قال مصرفيون إن الدينار البحريني هبط إلى أدنى مستوى له في 17 عاما عند 0.38261 أمام الدولار في السوق الفورية اليوم الثلاثاء.

وقال المصرفيون إن هبوط الدينار جاء مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة البحرينية في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة.

ويربط مصرف البحرين المركزي سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار. وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف في سوق الصرف الأجنبي.

من جانبه أكد مصرف البحرين المركزي في بيان التزامه بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608 وعدم وجود أي تغير لقيمة الدينار البحريني.

وأكد المصرف في البيان أنه "سيواصل الحفاظ على السياسة النقدية الحالية، والتي ترتكز على ربط الدينار بالدولار الأمريكي".

وقال البنك إن ربط العملة سيظل سياسة مهمة "ساهمت في استقرار المعاملات المالية وبالتالي الانعكاس الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية وحركة الاستثمار".

المصدر : رويترز
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