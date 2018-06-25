دبي: ركود اقتصادي وتحقيق بريطاني في "غسيل الأموال"

قال موقع متخصص في أخبار دبي إن أشهر الحانات في سوق مدينة جميرا بدبي تغلق أبوابها نهاية الشهر الجاري.

وأضاف موقع "تايم أوت دبي" أنه بعد إغلاق حانة "The Agency" المفضلة لدى زوار دبي، فإن حانة شهيرة أخرى وهي "left Bank" سوف تغلق أبوابها أمام مرتاديها في 30 من يونيو/ حزيران الجاري.

ولفت الموقع إلى أن حانة "Left Bank" خفضت من أسعارها خلال الأسبوعين المقبلين، وهي نفس السياسة التي اتبعتها الحانة التي سبقتها لإعلان إغلاقها.

من جهتها وصفت صحيفة الغارديان البريطانية إمارة دبي بأنها باتت ملاذا للمتهربين من الضرائب وغسيل الأموال.

وأضافت الصحيفة أن دبي أصبحت أسوأ من جزيرة "كوستا ديل كرايم" الإسبانية، والمعروفة بأنها أسوأ مكان في العالم لغسيل الأموال، وذلك وفق تسريب كبير لقاعدة بيانات دبي.

وأوضحت "الغارديان" أن محققين بريطانيين يدرسون معلومات مسربة تبين أن مواطنين من بلادهم استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من 2005 و2016.

ونقلت الغارديان عن المدير المساعد السابق لوحدة مكافحة الجريمة في إدارة الهجرة، رود ستون، أن هؤلاء "المحتالين" بدأوا في 2005 شحن بضائعهم عبر دبي في محاولة لتقويض قدرة السلطات الضريبية على تحديد تحركات الأموال والبضائع أو ما يعرف باسم "التزوير الدائري".

وبينت الصحيفة أن "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" وهي منظمة استقصائية دولية حصلت على تسريب ضخم لسجلات ملكية العقارات في دبي تعود إلى الفترة ما بين 2014 و2016.

وأضافت الغارديان أن محتالين آخرين استغلوا دبي للاستيلاء على حوالي 5 مليارات يورو بين عامي 2008 و2009 في قضية أخرى.

وشهد سوق العقارات المباعة في دبي -وهو أحد أعمدة اقتصاد الإمارة- تراجعا بنسبة 46% في الربع الأول من 2018، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%.

وكانت دبي قد جمدت خلال السنوات الماضية بعض مشروعات العقارات السكنية والتجارية وألغت أخرى.