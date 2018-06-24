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اقتصاد|مصر

مصر: الدين العام المحلي يرتفع بمقدار 20 مليار دولار في 2017

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
24/6/2018

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام "المحلي" بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي في 2017، إلى 3.414 تريليون جنيه (191.7 مليار دولار).

وقال المركزي المصري في تقرير صادر (الأحد) إن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع بمقدار 362 مليار جنيه (20.3 مليار دولار)، صعودا من 3.052 تريليونات جنيه (171.4 مليار دولار) في نهاية 2016.

وأوضح أن نسبة الدين العام المحلي تراجعت إلى 83.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 4.072 تريليونات جنيه (228.7 مليار دولار) في نهاية 2017، مقابل 88 في المئة في نهاية 2016.

وفي وقت سابق، كشف المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 23 في المئة إلى 82.884 مليار دولار في نهاية 2017، مقابل 67.322 مليار دولار في 2016.

بذلك، يكون إجمالي الدين العام المصري (المحلي والخارجي)، بلغ 274.5 مليار دولار استنادا إلى بيانات المركزي المصري.

المصدر : الأناضول
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