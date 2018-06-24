الاقتصاد في الانتخابات التركية

الاقتصاد التركي هو محور المعركة الانتخابية البرلمانية والرئاسية التي يتم التصويت فيها اليوم.

فالحكومة ممثلة في حزب العدالة والتنمية والتي تتولى السلطة منذ عام 2002، ترى أنها أنجزت معدلات مرضية على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بينما تذهب المعارضة إلى أن المشكلات الاقتصادية التي تمر بها تركيا تتفاقم بسبب ممارسات العدالة والتنمية.

بعد 16 عاما في السلطة، نجح حزب العدالة والتنمية في بناء تركيا جديدة، وتحويلها من دولة تعاني مؤشرات اقتصادية كلية متدنية، إلى مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم، ووضع الحزب بعد صعوده إلى السلطة منظورًا جديدًا للاقتصاد والسياسة، يشار إليه إجمالا بـ "تركيا الجديدة"، خلال هذه الفترة تعافت تركيا سريعًا من الآثار السلبية لأزمة 2001 المالية، وحققت معدل نمو مطرد، كما نجت البلاد من أزمة 2008 المالية العالمية بأقل ضرر.

وسجل الاقتصاد التركي معدل تضخم أحادي الرقم 9.4 % في 2004، عقب معدل تضخم رهيب بلغ 54.4 % في 2001، ودفع الانتعاش السريع للاقتصاد، مقترنا بالإرادة السياسية، والدعم الشعبي، والاستقرار الاقتصادي، الحكومة في 2005 إلى إصدار قرار بإسقاط ستة أصفار من الليرة التركية.

ومع نهاية 2017، أُعلن أن معدل النمو بالاقتصاد التركي يتصدر المرتبة الأولى من بين مجموعة العشرين، بمعدل نمو 7.4% متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، والتي وضعت سقفا لنمو الاقتصاد التركي عند حد 5.2%، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في العام نفسه 776 مليار دولار، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بتركيا بنهاية 2017 ليصل إلى 9.6 آلاف دولار مقارنة بـ 8.1 آلاف دولار في 2016.

وشهدت الصادرات السلعية تطورا إيجابيا على مدار الفترة الماضية، واستفادت من خفض قيمة العملة التركية عبر زيادة الصادرات، وحققت الصادرات التركية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، ارتفاعاً بنسبة 1.8 % مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

ورغم الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية مؤخرا إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الإيجابيات، مثل زيادة قيمة الصادرات السلعية التركية، وإن كان له ثمن كذلك على قيمة الواردات. وحسب بيانات معهد الاحصاء التركي، فقد بلغت الصادرات السلعية بنهاية 2017، نحو 157 مليار دولار، وعلى مدار الشهور الخمس الماضية من عام 2018، نجد أن الصادرات السلعية تزيد بمعدل لا يقل عن 10% شهريًا، عند مقارنتها بأداء الشهور المناظرة من عام 2017.

وبحسب مجلس المصدرين الأتراك بلغت قيمة الصادرات التركية من السلع والبضائع، خلال يونيو الماضي 12 مليار و70 مليون دولار.

وأضاف المجلس أنّ الصادرات التركية حققت خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 4.5 % مقارنة مع الأشهر الـ 12 التي سبقتها، ووصل إجمالي قيمة الصادرات في آخر 12 شهر، إلى 147 مليار و329 مليون دولار.

كذلك حققت السياحة التركية عوائد إيجابية بنهاية 2017 إذ بلغت 26.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة 18.9% عما تحقق في 2016، وتستهدف الحكومة التركية جذب 40 مليون سائح خلال العام الحالي 2018.

رؤية سلبية

من جهتها، تذهب المعارضة إلى رؤية مختلفة للأداء الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية في تركيا، تتعلق بارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 10.9% بنهاية 2017، وارتفاع التضخم عند معدل 10.2%، وأيضا استمرار تزايد العجز التجاري الذي بلغ نسبة 27.8% بنهاية مارس/آذار 2018 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه عام 2017، أما أكبر المخاوف التي تتبناها المعارضة فهي ارتفاع الدين العام الخارجي البالغ 438 مليار دولار بنهاية 2017.

يذكر أن الدين العام الخارجي يمثل مديونية الحكومة والقطاع الخاص، وتمثل حصة القطاع الخاص نسبة 49% من حجم الدين الخارجي لتركيا حسب قاعدة بيانات البنك الدولي عام 2016.

وعند مقارنة تركيا بدول الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بنسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، نجد أن نسبة الدين العام لتركيا من ناتجها المحلي هي الأفضل إذ بلغت 28.3% في منتصف عام 2017.

جاء في دراسة أصدرها معهد "ستا" للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية: وضع حزب العدالة والتنمية نظاما للمساعدات الاجتماعية بتركيا بعد 2001 شمل شبكة من برامج الرفاه الاجتماعي، لمراقبة وخفض الفقر، وكذلك لتقوية المؤسسات ذات الصلة، وكفالة نظام للمساعدات الاجتماعية بنفقات علاج المواطنين محدودي الدخل، وتقديم مساعدات عينية ونقدية من خلال برامج للأطفال، والطلاب، والمسنين، والمعاقين، وشهد عام 2011 إنشاء وزارة جديدة للأسرة والسياسات الاجتماعية دليلا على التزام حكومة العدالة والتنمية بتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية.