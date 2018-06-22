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اقتصاد|الولايات المتحدة

ترمب يهدد برسوم 20% على سيارات الاتحاد الأوربي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
22/6/2018

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 20 في المئة على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمعة في الاتحاد الأوربي.

يأتي ذلك بعد شهر من إطلاق إدارته تحقيقا فيما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي.

وكتب ترمب على تويتر الجمعة "إذا لم يتم تفكيك وإزالة تلك الرسوم والحواجز قريبا فإننا سنفرض رسوما 20 في المئة على جميع سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة. فليصنعوها هنا!".

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس يوم الخميس إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تحقيقها فيما إذا كانت واردات السيارات ومكوناتها تهدد الأمن القومي بنهاية يوليو/تموز أو أغسطس/آب.

وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية بنسبة 2.5 بالمئة على سيارات الركاب المستوردة من الاتحاد الأوربي ورسوما قدرها 25 في المئة على الشاحنات الصغيرة المكشوفة المستوردة. ويفرض الاتحاد الأوربي رسوما بنسبة 10 في المئة على السيارات المستوردة من أمريكا.

وفي العام 2017 ذهب حوالي 15 في المئة من مبيعات مرسيدس-بنز وبي.إم.دبليو و5 في المئة من مبيعات فولكسفاغن و12 في المئة من مبيعات أودي إلى الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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