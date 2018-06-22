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اقتصاد

تراجع التضخم السنوي بالمغرب إلى 2.6% في مايو

أحد الأسواق المغربية
أحد الأسواق المغربية
22/6/2018

قالت أرقام رسمية في المغرب إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في البلاد تباطأ قليلا ليسجل 2.6 في المئة في شهر مايو/ أيار مقارنة بـ 2.7 في المئة في أبريل/ نيسان.

وقال بيان صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن تضخم أسعار الغذاء بلغ 3.4 في المئة في مايو/ أيار مقارنة مع 3.7 في المئة في ابريل/ نيسان، فيما ارتفع تضخم أسعار المواد غير الغذائية من 1.7 في المئة في ابريل/ نيسان إلى 1.9 في المئة في شهر مايو/ أيار.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.5 في المئة في مايو أيار مقارنة مع 0.3 في المئة في ابريل نيسان مع بلوغ تضخم أسعار الغذاء واحدا في المئة وأسعار الوقود 1.3 في المئة.

المصدر : رويترز
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