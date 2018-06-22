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اقتصاد

أسعار النفط تقفز رغم موافقة أوبك على زيادة الإنتاج

22/6/2018

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة رغم أن اتفق منتجو الخام على زيادة متواضعة في الإنتاج للتعويض عن خسائر في الإمدادات في وقت يتزايد فيه الطلب.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون في اجتماع في فيينا على زيادة الإنتاج بدءا من يوليو/تموز بحوالي مليون برميل يوميا.

لكن الزيادة الحقيقية ستكون حوالي 770 ألف برميل يوميا، حسبما قال العراق لأن بضع دول عانت مؤخرا تراجعات في الإنتاج ستجد صعوبة في الوصول إلى الحصص الكاملة المخصصة لها، في حين قد لا يكون بمقدور منتجين آخرين سد الفجوة.

والزيادة الفعلية في الإنتاج تبعث على التفاؤل لأنها جاءت أقل من بعض أعلى الأرقام التي جرى مناقشتها قبل الاجتماع. وكانت بعض التوقعات في السوق قد أشارت إلى زيادة تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.50 دولار، أو 3.4 %، لتبلغ عند التسوية 75.55 دولار للبرميل بدعم من إعلان أوبك.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.04 دولار، أو 4.6%، لتسجل عند التسوية 68.58 دولار للبرميل، بعد هبوط كبير في إمدادات النفط إلى مركز التخزين في كاشينغ بولاية أوكلاهوما.

وينهي برنت الأسبوع مرتفعا 2.7 % في حين صعد الخام الأمريكي 5.5 %.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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