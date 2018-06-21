تركيا ترد على أمريكا وتفرض على منتجاتها رسوما بنفس المعدل

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن بلاده ستبدأ فرض رسوم إضافية على المنتجات الأمريكية بنفس المعدل الذي فرض على المنتجات التركية من قبل الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد التركي على شبكة الإنترنت، (الخميس).

وأشار زيبكجي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا شريكان تجاريان مهمان.

وأضاف أنه على الرغم من الجهود للوصول لحل عبر التشاور إثر فرض الجانب الأمريكي لرسوم على المنتجات التركية، إلا أنهم لم يجدوا ردا إيجابيا من الجانب الأمريكي ما دفعهم لاتخاذ تدابير مماثلة على استيراد بعض البضائع الأمريكية المنشأ.

وأضاف أن التدابير التركية تهدف إلى حماية المصالح القومية لتركيا، وتوفير الفرص لإجراء مباحثات بناءة بين البلدين.

وأكد أن تركيا عازمة على الحفاظ على تطوير وتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أن الأمر لن يتحقق باتخاذ خطوات من جانب واحد فقط.

وبيّن أن بلاده كانت دائماً تجد الحلول ولا تثير المشاكل في العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن تركيا ستحافظ على موقفها البناء في المستقبل أيضاً.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية، بأن الرسوم الإضافية ستشمل الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية التي تستوردها تركيا من الولايات المتحدة.