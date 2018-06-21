أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى في 6 أشهر بفعل قوة الدولار

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في ستة أشهر اليوم الخميس تحت وطأة الدولار القوي ومع إبقاء رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لرفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4% إلى 1262.88 دولار للأوقية (الأونصة).

وسجل المعدن أقل سعر له منذ 20 ديسمبر/كانون الأول عند 1261.36 دولار في وقت سابق بعد أن فقد 3% على مدى الجلسات الخمس الأخيرة.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/آب 0.8% إلى 1264.50 دولار للأوقية.

وقال نعيم أسلم كبير محللي السوق لدى ثينك ماركتس: "المعدن النفيس (الذهب) في اتجاه نزولي مؤكد وهذا في الأساس بسبب القوة في مؤشر الدولار المتداول عند مستوى مرتفع".

وحافظ الدولار على موقعه قرب أعلى مستوياته في 11 شهرا مقابل سلة عملات اليوم مدعوما بصعود العوائد الأمريكية، في حين سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 قبيل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي.