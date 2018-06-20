البث الحي
اقتصاد|مصر

وزير البترول المصري: زيادة أسعار الوقود ليست الأخيرة

وزير البترول المصري طارق الملا
وزير البترول المصري طارق الملا
20/6/2018

قال وزير البترول المصري طارق الملا إنه سيتم إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية بحلول العام المقبل.

وأضاف الملا في مؤتمر صحفي (الأربعاء) أن الدولة بدأت استراتيجية لإلغاء الدعم عن الوقود نهائيا منذ خمس سنوات، وسوف ترفع الدعم نهائيا العام المقبل حسب صحف محلية مصرية.

وأوضح الملا أنه تم إلغاء تطبيق منظومة الكارت الذكي لاحتوائه على العديد من الثغرات على حد وصفه.

ورفعت مصر الأسبوع الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم.

وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35% والبنزين 95 بنسبة 17.4%.

كما تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات غاز الطهي 66.6% وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50% وهي الزيادة التي اعتبرتها "رويترز" الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.

ويأتي رفع الدعم عن السلع الأساسية ضمن خطة تقول الحكومة المصرية إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو.

في حين يقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها سلطة حكم عبد الفتاح السيسي في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، ولها آثار سلبية لاسيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.

ويشار إلى أن رفع أسعار المحروقات جاء بعد زيادات قررتها الحكومة مؤخرا في أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.

المصدر : مواقع وصحف مصرية + وكالات
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)