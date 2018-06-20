وزير البترول المصري: زيادة أسعار الوقود ليست الأخيرة

قال وزير البترول المصري طارق الملا إنه سيتم إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية بحلول العام المقبل.

وأضاف الملا في مؤتمر صحفي (الأربعاء) أن الدولة بدأت استراتيجية لإلغاء الدعم عن الوقود نهائيا منذ خمس سنوات، وسوف ترفع الدعم نهائيا العام المقبل حسب صحف محلية مصرية.

وأوضح الملا أنه تم إلغاء تطبيق منظومة الكارت الذكي لاحتوائه على العديد من الثغرات على حد وصفه.

ورفعت مصر الأسبوع الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم.

وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35% والبنزين 95 بنسبة 17.4%.

كما تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات غاز الطهي 66.6% وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50% وهي الزيادة التي اعتبرتها "رويترز" الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.

ويأتي رفع الدعم عن السلع الأساسية ضمن خطة تقول الحكومة المصرية إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو.

في حين يقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها سلطة حكم عبد الفتاح السيسي في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، ولها آثار سلبية لاسيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.

ويشار إلى أن رفع أسعار المحروقات جاء بعد زيادات قررتها الحكومة مؤخرا في أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.