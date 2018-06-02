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اقتصاد|تركيا

أردوغان يعلن وقف خدمة "أوبر" في تركيا

2/6/2018

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف خدمة أوبر لنقل الركاب في البلاد بعد ضغط من سائقي سيارات الأجرة في
إسطنبول الذين اعتبروا الخدمة غير قانونية وطالبوا بحظرها.

ويبلغ عدد سيارات الأجرة العاملة في إسطنبول نحو 17400 ويعيش في المدينة نحو خمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليونا. وأثار عمل أوبر توترا شديدا منذ بدء تشغيل الخدمة في البلاد عام 2014.

وجاء تعليق أردوغان بعد الإعلان عن قوانين جديدة قبل أسابيع تفرض قيودا على متطلبات ترخيص وسائل النقل وتسجيل السائقين للعمل مع أوبر ويهدد بمنعهم من القيادة لمدة عامين في حالة انتهاكها.

وقال أردوغان في خطاب في إسطنبول في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة "ظهر هذا الشيء المدعو أوبر. هذه الشركة انتهت. لن يكون لها وجود (هنا) بعد اليوم".

وأضاف "لدينا نظام سيارات الأجرة الخاص بنا. من أين أتى هذا (أوبر) إلينا؟ هو يستخدم في أوربا. وهذا لا يعنيني. سنقرر بأنفسنا".

ورفضت أوبر الكشف عن عدد مستخدمي خدمتها في تركيا حيث تعمل في إسطنبول وفي منتجعي بوضروم وتشيشمي أثناء شهور الصيف.

المصدر : رويترز
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