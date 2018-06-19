ماذا تربح الدولة المنظمة لكأس العالم؟

بينما تشتعل منافسات كأس العالم 2018 المقام بروسيا حاليا، يتساءل البعض عن العوائد الاقتصادية التي تعود على الدولة المضيفة لكأس العالم.

بعد إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على التجهيز لهذا الحدث الرياضي العالمي، فلم يعد كأس العالم حدثاً رياضياً فقط، بل أصبح حدثا اقتصاديا عالميا، تتسابق الدول للظفر به طمعا في تحقيق طفرات اقتصادية، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة وتحقيق الأرباح.

تقول الأرقام إنه خلال المنافسات السابقة على مونديال روسيا، حققت المسابقات عوائد إيجابية على اقتصاد اليابان وكوريا الجنوبية تقدر بنحو 9 مليارات دولار عام 2002، ونحو 12 مليار دولار لألمانيا عام 2006.

جنوب أفريقيا 2010

أما مونديال جنوب أفريقيا 2010، فقد أعلن وزير المالية أن عائدات نهائيات كأس العالم لكرة القدم منحت الاقتصاد القومي للبلاد 28 مليار راند، أي ما يعادل 4.9 مليارات دولار، وهو مبلغ يزيد على المبالغ التي أنفقتها جنوب أفريقيا استعدادا لاستضافة المونديال.

كما أظهر اقتصاد جنوب أفريقيا في 2010، نموا بنسبة 2.9 %، وتم خلق 66 ألف وظيفة جديدة، وزار البلاد ما يصل إلى نصف المليون سائح أجنبي.

البرازيل 2014

بينما أنفقت الحكومة البرازيلية أكثر من 13.5 مليار دولار لتنظيم كأس العالم 2014، وحسب تقارير حكومية فقد أنعش المونديال الاقتصاد البرازيلي، بنحو 30 مليار دولار، حيث وصلت مبيعات البضائع الرياضية إلى 1.2 مليار دولار، وكانت المطاعم صاحبة الرصيد الأكبر من الأرباح حيث بلغت 11 مليار دولار، ووصل متوسط حجم التداول اليومي في البورصة إلى 6.33 مليار دولار، كما أنعشت البطولة الميزان التجاري للدولة ووصل الفائض إلى 2.36 مليار دولار.

وأكدت وزارة السياحة البرازيلية أن قيمة أرباح تنظيم كأس العام 2014 وصل إلى مليار ونصف المليار يورو من عائدات السائحين فقط، مؤكدة أن عدد السائحين وصل إلى أكثر من مليون سائح، كما وصلت نسبة الإشغال في الفنادق إلى 93 % خلال مباريات المونديال أما في المباراة النهائية فوصلت إلى 98 %، فيما حصلت البرازيل على مبلغ يصل إلى 600 مليون دولار من مجموعة من الشركات الراعية لكأس العالم.

روسيا 2018

بلغت تكاليف البطولة ما يقارب 680 مليار روبل (نحو 13.2 مليار دولار، قامت روسيا ببناء وتجديد 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، كما تم تحديث البنية التحتية للنقل، بما في ذلك المطارات والطرق والسكك الحديدية، وتم بناء 27 فندقا جديدا في المدن الروسية، التي ستستضيف البطولة.

وتوقعت دراسة أجرتها لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنظمة للمونديال، أن تعزز البطولة نمو الاقتصاد الروسي بنحو 3 مليارات دولار سنوياً على مدى سنوات خمس، وأوضحت اللجنة أن المونديال سيساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنحو 2.43 مليار دولار، إلى 3.4 مليار دولار سنوياً.

فيما أعدت الحكومة الروسية دراسة بعنوان "التوقعات لتأثير بطولة كأس العالم لكرة القدم على المجالين الاقتصادي والاجتماعي"، توقعت فيها نتائج إيجابية للاقتصاد الروسي، تُقدر بنحو 867 مليار روبل روسي، أي ما يزيد على 14 مليار دولار أمريكي، ما يمنح الاقتصاد الروسي 1% من الناتج الإجمالي المحلي سنويا، كما أن أعمال بناء الملاعب والبنى التحتية ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل وزيادة الإنتاج، ونمو دخل المواطنين.

أما على مستوى الاستثمارات فقد أعرب مسؤولون حكوميون عن تطلعاتهم بأن تتجاوز الاستثمارات المستقطبة نتيجة المونديال سواء قبله أو بعده سقف 100 مليار دولار، تضاف إليها إيرادات حقوق بث المونديال وبيع التذاكر التي تقدر وحدها بأكثر من 5 مليارات دولار.

ويتوقع أن يصل روسيا نحو 570 ألف مشجع من مختلف دول العالم، يحملون معهم للناتج المحلي الإجمالي أكثر من 120 مليار روبل، عبارة عن المبالغ التي سينفقونها على الإقامة والطعام والهدايا وغيرها.

وتتوقع روسيا، التي أنفقت على تحضيرات كأس العالم 2018 ثلاثة أضعاف ما أنفقته جنوب أفريقيا، أن تتجاوز عائدات بيع تذاكر المباريات، والتي يفوق عددها 3.1 مليون تذكرة، مستوى خمسة مليارات دولار، كما يتوقع أن ينفق المشجعون الأجانب على السكن والطعام نحو 5 مليارات دولار، كما يعول منتجو وبائعو الهدايا التذكارية أن ينفق 1.5 مليون سائح أجنبي يتوقع أن يزوروا روسيا قرابة 1.5 مليار دولار، أي بمعدل 100 دولار للشخص.

وتوقع خبراء أن يدر كل روبل تم إنفاقه نحو 4.5 روبل. ويقدر العائد الاقتصادي للبطولة بـ 1.6 تريليون روبل، وهو أكثر بنحو 2.5 مرة من الأموال المستثمرة في هذه البطولة، كما إن السائح الأجنبي الواحد الذي سيزور روسيا خلال البطولة سيساهم في خلق 5 فرص عمل في قطاع الفنادق والمطاعم.