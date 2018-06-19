صدام متوقع بين السعودية وإيران في اجتماع أوبك المقبل

تضغط روسيا والسعودية على منظمة أوبك وحلفائها للقيام بزيادة كبيرة في إنتاج النفط اعتبارا من يوليو/ تموز المقبل.

وذلك لتلبية الطلب المتزايد وتغطية توقف الإنتاج في فنزويلا وليبيا رغم معارضة العديد من الدول الأعضاء في أوبك ومن بينها إيران.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن "الطلب على النفط ينمو عادة بأسرع وتيرة في الربع الثالث، قد نواجه نقصا إذا لم نأخذ إجراءات".

وأضاف "روسيا تريد زيادة إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميا بما يمحو تقريبا تخفيضات الإنتاج الحالية الذي ساهمت في إعادة التوازن للسوق في الثمانية عشر شهرا الأخيرة لترتفع أسعار النفط إلى 75 دولارا للبرميل من 27 دولارا في 2016.

وتجتمع أوبك (الجمعة) للبت في سياسة الإنتاج وسط دعوات من مستهلكين كبار مثل الولايات المتحدة والصين لخفض أسعار النفط ودعم النمو العالمي عبر إنتاج المزيد من الخام.

واقترحت السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا غير العضو في المنظمة تقليص تخفيضات الإنتاج السارية منذ بداية 2017 بشكل تدريجي، في حين يعارض أعضاء أوبك إيران والعراق وفنزويلا والجزائر تلك الخطوة.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك لـ "رويترز" (الثلاثاء) إن اللجنة الاقتصادية لأوبك، وهي لجنة فنية، اجتمعت أمس (الاثنين) لمراجعة توقعات السوق وتوقعت طلبا عالميا قويا للفترة المتبقية من العام الجاري.

وفاجأ نمو الطلب مراقبي السوق خلال العامين الأخيرين حيث تجاوزت الزيادات السنوية 1.5 بالمئة ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي 100 مليون برميل العام المقبل.

وصرح نوفاك أنه في حالة تبني قرار زيادة الإنتاج هذا الأسبوع فستعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعا في سبتمبر/ أيلول للنظر في رد فعل السوق وضبط سياسة الإنتاج.

ورفض وزراء الطاقة في الكويت وأنغولا والإمارات التعقيب (الثلاثاء) لدى وصولهم إلى فيينا حيث مقر أوبك التي تضم 14 عضوا. وتوقع وزير النفط الإكوادوري كارلوس بيريز اجتماعا صعبا لأوبك.

كان العراق وإيران، ثاني وثالث أكبر منتجين في أوبك، قالا إنهما سيرفضان زيادات الإنتاج على أساس أن تلك التحركات تخالف اتفاقات سابقة للإبقاء على التخفيضات حتى نهاية العام.

وسيواجه البلدان صعوبات في زيادة الإنتاج. وتواجه إيران تجديدا لعقوبات أمريكية ستؤثر على قطاع النفط بها بينما يعاني العراق من اختناقات تكبح الإنتاج.

وقال مصدران في أوبك لـ "رويترز" إن الكويت وسلطنة عمان وهما حليفان خليجيان للسعودية تعارضان الزيادات الفورية في الإنتاج.

وقال مصدر في أوبك إن المقترح السعودي لزيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا "مجرد وسيلة" لإقناع بقية الأعضاء على التوصل إلى تفاهم بشأن زيادة أصغر في حدود 0.5 إلى 0.7 مليون برميل يوميا.

ولدى السعودية وحلفائها القدرة على زيادة الإنتاج. وتقول روسيا إن كبح الإنتاج لمدة طويلة للغاية قد يشجع نموا مرتفعا لا يحظى بالقبول لإنتاج الولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج.

وقال وحيد على كبيروف رئيس شركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا (الثلاثاء) إن تخفيضات الإنتاج العالمية يجب أن تُقلص بمقدار النصف وإن لوك أويل قد تستأنف إنتاج النفط عند مستويات ما قبل التخفيضات في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ومما يعزز التوترات، إصرار إيران وفنزويلا على أن تبحث أوبك (الجمعة) المقبل العقوبات الأمريكية على البلدين، لكن الأمانة العامة للمنظمة رفضت طلبهما وفقا لخطابات اطلعت عليها رويترز.