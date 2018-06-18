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اقتصاد|مصر

"أوبر مصر" ترفع أسعار خدماتها بعد زيادة تكلفة الوقود

"أوبر" لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
"أوبر" لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
18/6/2018

رفعت شركة "أوبر" لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في مصر، الإثنين، أسعار خدماتها جراء زيادة أسعار الوقود مطلع الأسبوع الجاري.

والسبت الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بين 17.4% و66.6%، على أن يبدأ تطبيق الأسعار "فورًا".

وقالت أوبر في بيان، على موقعها الإلكتروني، إنه "مع زيادة أسعار البنزين يجب علينا تغيير الأسعار، لمساعدة الشركاء على الحفاظ على مستوى مكاسبهم من القيادة على أوبر".

وبواقع الأسعار الجديدة، فإن الشركة ثبتت سعر بداية الرحلة في العاصمة القاهرة وزودت سعر الكيلو متر بواقع 15%، فيما رفعت سعر بداية الرحلة 8% في مدينة الإسكندرية (شمال) وكذلك 15% في سعر الكيلو متر.

ووفق بيان سابق للشركة، فإن عدد السائقين وصل إلى 157 ألف سائق في 2017، وأربعة ملايين مستخدم منذ تدشينها هناك 2014.

وتبع تحريك أسعار الوقود الذي طبق صباح السبت، إعلان مجلس الوزراء المصري، قرارًا متوقعًا بزيادة تعريفة ركوب المواصلات بنسب تصل بين 10 – 20%.

المصدر : الأناضول
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