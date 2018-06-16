مصر ترفع أسعار المحروقات

رفعت مصر صباح اليوم السبت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم وكانت قد زادت في الفترة الأخيرة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وقررت الحكومة بصورة مفاجئة زيادة أسعار الوقود، بدءا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر.
وقدرت وزارة المالية المصرية دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019 بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات، قيمة دعم المواد البترولية في العام المالي 2017-2018.
وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر من عام 2016، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.