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اقتصاد|مصر

مصر ترفع أسعار المحروقات

عامل بمحطة بيع وقود بالقاهرة
عامل بمحطة بيع وقود بالقاهرة
16/6/2018

رفعت مصر صباح اليوم السبت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم وكانت قد زادت في الفترة الأخيرة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.

وقررت الحكومة بصورة مفاجئة زيادة أسعار الوقود، بدءا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر.

وجاءت الزيادة كالتالي:
  • بنزين 92: 6 جنيهات و75 قرشا بدلا من 5 جنيهات للتر
  • بنزين 80: 5 جنيهات ونصف للتر بدلا من 3 جنيهات و65 قرشا
  • السولار: 5 جنيهات ونصف بدلا من 3 جنيهات و65 قرشا
  • الغاز للسيارات: 3 جنيهات و75 قرشا للمتر بدلا من جنيهين
  • بنزين 95: 7 جنيهات و75 قرشا للتر بدلا من 6 جنيهات و60 قرشا.
  • أسطوانة الغاز المنزلي: 50 جنيها بدلا من 30 جنيها
  • أسطوانة الغاز التجارية: 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

وقدرت وزارة المالية المصرية دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019 بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات، قيمة دعم المواد البترولية في العام المالي 2017-2018.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر من عام 2016، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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