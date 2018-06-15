البث الحي
اقتصاد|الإمارات

الإمارات تدعم إثيوبيا بـ 3 مليارات دولار

أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا
أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا
15/6/2018

قال مسؤول إثيوبي (الجمعة) إن دولة الإمارات ستودع مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية.

وقال أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا لرويترز بعد اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في أديس أبابا "مليار دولار ستودع في البنك الوطني (لإثيوبيا) في غضون أيام قليلة لمعالجة نقص العملة الأجنبية".

وأوضح أن الإمارات وافقت على تخصص ملياري دولار إضافيين لاستثمارات مختلفة.

وأضاف "شيد" لوكالة رويترز أن هذه الودائع سيكون لها أثر كبير في تخفيف نقص العملات الأجنبية في بلاده، مشيرا إلى أن هذا المبلغ في القطاعات الاقتصادية التي تحددها الحكومة.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، فإن إثيوبيا البلد غير الساحلي الواقع في القرن الأفريقي ويبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة يعتمد بشكل كبير على الواردات.

ويرجع النقص الحاد في العملة الصعبة إلى أسباب، من بينها: الإنفاق على مشاريع كبيرة للبنية التحتية، ما يترك لدي الحكومة احتياطيات تعادل قيمة ما يقل عن شهرين من الواردات وفقا للتقديرات.

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)