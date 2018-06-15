الإمارات تدعم إثيوبيا بـ 3 مليارات دولار

قال مسؤول إثيوبي (الجمعة) إن دولة الإمارات ستودع مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية.

وقال أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا لرويترز بعد اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في أديس أبابا "مليار دولار ستودع في البنك الوطني (لإثيوبيا) في غضون أيام قليلة لمعالجة نقص العملة الأجنبية".

وأوضح أن الإمارات وافقت على تخصص ملياري دولار إضافيين لاستثمارات مختلفة.

وأضاف "شيد" لوكالة رويترز أن هذه الودائع سيكون لها أثر كبير في تخفيف نقص العملات الأجنبية في بلاده، مشيرا إلى أن هذا المبلغ في القطاعات الاقتصادية التي تحددها الحكومة.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، فإن إثيوبيا البلد غير الساحلي الواقع في القرن الأفريقي ويبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة يعتمد بشكل كبير على الواردات.

ويرجع النقص الحاد في العملة الصعبة إلى أسباب، من بينها: الإنفاق على مشاريع كبيرة للبنية التحتية، ما يترك لدي الحكومة احتياطيات تعادل قيمة ما يقل عن شهرين من الواردات وفقا للتقديرات.