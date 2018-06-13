الأزمات الاقتصادية والحروب تسرق فرحة العيد

تعيش الكثير من بلدان العالم العربي أزمات اقتصادية طاحنة، وحروبا تسرق فرحة العيد.

– مصر:

قبل يومين فقط من عيد الفطر، أصدرت الحكومة قرارا بزيادة أسعار الكهرباء، إذ أعلنت وزارة الكهرباء (الثلاثاء) عن رفع أسعار فواتير المنازل بنسب تصل إلى 70% والمصانع بنسبة 41%، وذلك بعد قرارات رفع أسعار المياه، وتذاكر المترو، ورسوم العديد من الخدمات، خلال الفترة الأخيرة.

وجاء قرار زيادة أسعار الكهرباء وسط حالة من القلق بين المصريين ترقبا لقرار حكومي متوقع برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، ما يتوقع معه ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات، ويفاقم الأزمات المعيشية ويضاعف الأعباء المالية، خاصة بعد تحرير سعر الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية لدخول المصريين لأقل من النصف مع ثبات الدخول والمرتبات>

وقد أدت هذه الأوضاع إلى عدم قدرة الكثير من المصريين على شراء مستلزمات العيد، أو إدخال الفرحة على أولادهم بشراء الملابس الجديدة، وهو ما يظهر في حالة الركود التي أصابت الأسواق خلال الفترة الحالية.

غزة:

في غزة تدهورت الأوضاع الاقتصادية للقطاع بفعل الحصار الإسرائيلي، بينما تشهد الأسواق التجارية فيه ركودا حادا، وساهمت الإجراءات الأخيرة للسلطة الفلسطينية التي مست رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة وعلى رأسها خصم ما نسبته من 30 إلى 50% من رواتب الموظفين، بدخول الاقتصاد في قطاع غزة مرحلة حرجة، إذ يعتمد اقتصاد غزة بشكل رئيسي على رواتب الموظفين العموميين.

يقول صاحب محل أحذية في مدينة خانيونس، وسط القطاع: "في العشر الأواخر من شهر رمضان، والعيد على الأبواب، وهذا أفضل موسم بالنسبة للتجارة، لكن موسمنا هذا العام فشل، بسبب قلة الزبائن".

كانت السلطة الفلسطينية قد قررت في أبريل/نيسان من العام الماضي، خصم 30% من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، تبعه تقاعد مبكر لأكثر من سبعة آلاف عنصر أمن، مبررة القرار بأنه للضغط على حركة حماس، من أجل المصالحة، وتمكين حكومة التوافق في قطاع غزة، أسوة بباقي محافظات الأراضي الفلسطينية.

وتقدر قيمة نسب الخصم الشهرية بنحو عشرين مليون دولار، وفقد سوق غزة منذ أبريل/نيسان من العام الماضي أكثر من 200 مليون دولار، فيما يؤكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له، أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة بدأت تنهار.

اليمن:

لا تزال الحرب -التي تشنها مليشيا الحوثي من جهة على مدينة تعز جنوبي اليمن والحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن من جهة أخرى، تسرق فرحة العيد من السكان للعام الرابع على التوالي.

ويأتي العيد هذا العام في ظل استمرار التصعيد العسكري والحصار الذي يشهده عدد من المدن اليمنية، وارتفاع معدلات الفقر الشديد بين المواطنين.

وغابت مظاهر الاحتفال باستقبال عيد الفطر المبارك وبدلا من تبادل الزيارات وصلة الأرحام في أيام رمضان وأيام العيد اقتصرت الزيارات على المستشفيات والمقابر التي امتلأت بالآلاف من ضحايا آلة الحرب التي لا تتوقف عن حصد الأرواح على مدار الساعة.