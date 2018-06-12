شاهد: الحكومة المصرية تعلن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء

أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر رفع أسعار الكهرباء بمتوسط 26.6% مع بداية السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن متوسط زيادة تعرفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8% في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط تعرفة الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بنحو 20.9%.

وفيما يلي تكلفة استهلاك كهرباء المنازل وفقا للأسعار الجديدة:

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة الأولى لأقل من 50 كيلووات في الساعة بقيمة 4 جنيهات ونصف لتصل الفاتورة إلى 12 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 50 – 100 كيلووات في الساعة بقيمة 8 جنيهات لتصل الفاتورة إلى 28 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 100 – 200 كيلووات في الساعة بقيمة 18 جنيها لتصل الفاتورة إلى 78 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 200 – 250 كيلووات في الساعة بقيمة 25 جنيها ونصف لتصل الفاتورة إلى 118 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 250 – 300 كيلووات في الساعة بقيمة 33 جنيها لتصل الفاتورة إلى 153 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 300 – 350 كيلووات في الساعة بقيمة 40 جنيها ونصف لتصل الفاتورة إلى 188 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 350 – 400 كيلووات في الساعة بقيمة 48 جنيها لتصل الفاتورة إلى 237 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 400 – 450 كيلووات في الساعة بقيمة 55 جنيها ونصف لتصل الفاتورة إلى 282 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 450 – 500 كيلووات في الساعة بقيمة 63 جنيها لتصل الفاتورة إلى 327 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 500 – 550 كيلووات في الساعة بقيمة 70 جنيها ونصفلتصل الفاتورة إلى 372 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 550 – 600 كيلووات في الساعة بقيمة 78 جنيها لتصل الفاتورة إلى 417 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 600 – 650 كيلووات في الساعة بقيمة 85 جنيها ونصف لتصل الفاتورة إلى 462 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 650 – 700 كيلووات في الساعة بقيمة 90 جنيها ونصف لتصل الفاتورة إلى 539.5 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 700 – 750 كيلووات في الساعة بقيمة 95 جنيها ونصف لتصل الفاتورة إلى 607 جنيهات في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 750 – 800 كيلووات في الساعة بقيمة 100 جنيه ونصف لتصل الفاتورة إلى 674 جنيها ونصف في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 800 – 850 كيلووات في الساعة بقيمة 105 جنيهات ونصف لتصل الفاتورة إلى 742 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 850 – 900 كيلووات في الساعة بقيمة 110 جنيهات ونصف لتصل الفاتورة إلى 809 جنيهات ونصف في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 900 – 950 كيلووات في الساعة بقيمة 115 جنيها ونصف لتصل الفاتورة إلى 877 جنيها في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة بين 950 – 1000 كيلووات في الساعة بقيمة 120 جنيها ونصف لتصل الفاتورة إلى 944 جنيها ونصف في الشهر

زيادة تكلفة استهلاك الشريحة أعلى من 1000 كيلووات في الساعة بقيمة 100 جنيها وعشرة قروش لتصل الفاتورة إلى 1491 جنيها ونصف في الشهر.