تقرير أمريكي: سوق العقارات في دبي ملاذ آمن لغسيل الأموال

وصف تقرير لمركز أبحاث أمريكي سوق العقارات في دبي بأنه ملاذ آمن لغسيل أموال المستفيدين من الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات الذين فرضت عليهم عقوبات أمريكية في السنوات الأخيرة.

ويعتمد التقرير، الذي نشره مركز دراسات الدفاع المتقدمة في واشنطن، على بيانات ممتلكات مسربة من حكومة مدينة دبي، ويقدم أدلة لدعم الشائعات المنتشرة منذ زمن بشأن الازدهار العقاري في دبي.

ويحدد التقرير نحو مائة مليون دولار دفعت في مشتريات مشبوهة لشقق وفيلات في أنحاء المدينة في الإمارات، حيث تدفع الملكية الأجنبية عمليات البناء التي تجاوزت الآن الطلب المحلي.

وقال جون غامبريل، الصحفي بوكالة أسوشيتد برس، تعليقا على التقرير: "هذا ليس مثيرا للدهشة على الإطلاق؛ فقد فتحت دبي سوقها العقاري في 2002، وتدفق الكثير من الأموال الأجنبية عليها، وهو ما ساعد على شحذ الازدهار العقاري بها، الذي شهد بناء أعلى مبنى في العالم وعجائب معمارية أخرى".

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مكتب الإعلام في دبي، الذي تديره الحكومة، أحجم عن التعقيب على التقرير.

من جانبه قال مركز دراسات الدفاع المتقدمة إن دبي تملك "سوقا رفيعا فاخرا من العقارات وبيئة تنظيمية متراخية، ما يمنح السرية لأي شخص قبل كل شيء."

يأتي ذلك بينما حذرت الولايات المتحدة بالفعل من أن المناطق الاقتصادية الحرة في دبي وتجارة الذهب والألماس تمثل خطورة.

وقال المركز في تقريره: "الطبيعة المتساهلة لهذه البيئة لها عواقب أمنية عالمية تمتد لأبعد من أراضي الإمارات".

وأضاف: "في اقتصاد عالمي مترابط مع القيود الضعيفة التي تعرقل حركة الأموال، يمكن لنقطة ضعف واحدة في النظام الرقابي أن تمكّن وتشجع مجموعة من الجهات الفاعلة العالمية غير المشروعة."

وتتضمن الممتلكات المثار حولها الشكوك فيلات بملايين الدولارات تطل على أرخبيل نخلة الجميرا إلى شقق سكنية في برج خليفة، الذي يعد أطول مبنى في العالم.

ومن بين الأفراد رفيعي المستوى الذين تحدث عنهم التقرير رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وأحد أكثر رجال الأعمال السوريين ثراء.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف، الذي يمتلك أكبر شركة مشغلة لخدمات الهواتف المحمولة "سيريتل"، لاستخدامه "الترهيب وصلاته المقربة من نظام الأسد لتحقيق امتيازات مالية غير مشروعة على حساب السوريين العاديين".

ويملك مخلوف وشقيقه، الخاضع أيضا لعقوبات أمريكية، عقارات في مشروع نخلة الجميرة، وفقا للتقرير، كما أن لهما صلات بشركتين في المنطقة الحرة بالإمارات.

تقرير مركز دراسات الدفاع المتقدمة حدد أيضا عقارا واحدا على الأقل يرتبط مباشرة برجلي الأعمال اللبنانيين كامل وعصام أمهز، اللذين عاقبتهما الولايات المتحدة عام 2014 لمساعدة حزب الله في شراء "إلكترونيات متطورة بشكل سري لطائرات عسكرية بدون طيار".

كما سلط التقرير الضوء على ما يقرب من 70 مليون دولار في عقارات بدبي يمتلكها مساهمون آخرون في شركات أمهز التي تخضع لعقوبات.

وبشكل منفصل، ذكر التقرير أن حوالي 21 مليون دولار – مستثمرة في عقارات – لا يزال يحتفظ بها أفراد مرتبطون بمؤسسة ألطاف خاناني لغسل الأموال، وهي منظمة باكستانية ساعدت مهربي مخدرات ومتطرفين إسلاميين، مثل القاعدة، من خلال دورها في تبادل العملات.

وبحسب التقرير فإن دبي كانت دائما وجهة مفضلة للالتفاف على القانون.

فقد كان تهريب الذهب إلى الهند واحدا من أكثر الصفقات ربحية في الإمارة على مدى العقود التي تلت انهيار صناعة اللؤلؤ. كما انتقلت تجارة السلاح والمخدرات وغيرها من البضائع غير المشروعة أيضا إلى دبي.

ومع مرور الوقت، أصبحت دبي نفسها ملاذا.

أدى قرار الإمارة عام 2002 بالسماح بالملكية الأجنبية لما يسمى "مناطق استثمار التملك الحر" إلى طفرة إنشائية سريعة اجتذبت مطورين من جميع أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يتداول اسمه في مشروعين للغولف وفيلات.

وقد أتاحت عقارات دبي الفاخرة فرصة لأولئك الذين يريدون ادخار أموالهم التي لا يمكنهم إنفاقها.

وعلى عكس ما يحدث بالولايات المتحدة، حيث تكون سجلات العقارات عامة، فإن دبي لا تقدم قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها لجميع معاملاتها، بل تطلب تفاصيل محددة فقط من المشترين والبائعين الأفراد.

وقال مركز الدراسات إنه يعتمد جزئيا على "البيانات الخاصة في دولة الإمارات التي تم جمعها من قبل متخصصين في مجال العقارات"، التي يقدمها مصدر سري لتقاريرها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق هذا العام تحذيرا حول غسيل الأموال في الإمارات، وذلك في تقريرها السنوي عن الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن متاجر صرف العملات في البلاد يمكن أن تسمح "بتهريب نقدي ضخم".

كما تشكل المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات، وقطاع العقارات، وتجارة الذهب والماس، مخاطر أيضا بحسب الخارجية الأمريكية.