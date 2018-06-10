الموازنة المصرية الجديدة.. كثير من الضرائب قليل من الدعم

اتخذت الحكومة العديد من القرارات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، تضمنت زيادة الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة.

منذ إبرام اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016 لاقتراض 12 مليار دولار، اتخذت الحكومة العديد من القرارات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، تضمنت زيادة الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء الماضي، على موازنة السنة المالية 2018-2019، والتي تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.4%، من خلال خفض الدعم، ورفع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الإيرادات الضريبية.

كان وزير المالية عمرو الجارحي قد أكد أمام البرلمان، أن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2018-2019 تتجاوز 770 مليار جنيه تشكل نحو 78% من موارد الموازنة الجديدة، في مقابل 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

وتستهدف الحكومة زيادة حصيلة الجمارك إلى 45.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 36.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 25%، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 70 مليار جنيه لتصل إلى نحو 320 مليار جنيه، وهو ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات الضريبة المستهدفة لهذا العام.

كما تستهدف الحكومة تحصيل 253.1 مليار جنيه من ضريبة الدخل، منها 49.9 مليار جنيه ضريبة على المرتبات من الموظفين في الحكومة، مقابل 37.3 مليارا خلال العام المالي الحالي، فيما سيتم تحصيل 31.8 مليار جنيه ضريبة على دخول الأفراد من المهنيين والنشاط التجاري والصناعي.

ورفعت الحكومة المستهدف من الضريبة على المهن الحرة إلى 2.6 مليار جنيه للمرة الأولى، مقابل 1.7 مليار جنيه للعام المالي الحالي، وتستهدف كذلك زيادة حصيلة الضريبة على العقارات بنسبة 55% إلى 5.2 مليارات جنيه.

وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، من جراء تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي وافق عليه مجلس النواب، ويفرض رسوماً جديدة على العديد من الخدمات، وتخصيص نسبة 5% من إيرادات الرسوم الجديدة لصالح صندوق تعويضات "شهداء" القوات المسلحة والشرطة من ضحايا العمليات الأمنية مع المسلحين.

وشملت الزيادات الجديدة رسوم استخراج جواز السفر أو تجديده، واستخراج رخصة السلاح وتجديدها ورخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة، وتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، ورخص قيادة مركبات النقل السريع، وغيرها من الخدمات.

وأضاف القانون نصاً جديداً يتعلق بخطوط المحمول، إذ حدد رسماً قيمته 50 جنيهاً عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسماً شهرياً يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.

قليل من الدعم

في المقابل تستهدف الموازنة الجديدة، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، إيذاناً برفع أسعار المحروقات والكهرباء قبل نهاية يونيو/ حزيران الحالي، فقد تستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية إلى 89 مليار جنيه في موازنة العام القادم، مقابل 110 مليارات جنيه في موازنة العام الحالي، وخفض دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وخفض دعم التأمين الصحي والأدوية إلى 3.3 مليار جنيه بدلا من 3.8 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وإلغاء دعم الإنتاج الصناعي البالغ 1.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية أمام البرلمان إن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة بلغت 67 مليار جنيه، مقسمة بواقع 28 ملياراً لزيادة المعاشات بنسبة 15%، و30 ملياراً لزيادة الأجور والعلاوات، و9 مليارات للإعفاء الضريبي.

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود الرابعة منذ وصول السيسي إلى السلطة في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.