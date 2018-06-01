لعدم وجود تذاكر: الركوب "مجانا" في مترو كراكاس

في وقت سابق من هذا الشهر تلقى مراقبون في 53 محطة بشبكة مترو العاصمة الفنزويلية كراكاس أمرا غير مسبوق وهو "بمجرد نفاد التذاكر بحوزتكم افتحوا البوابات واتركوا الرواد يركبون بالمجان".

وقال موظفون سابقون وحاليون في شركة مترو دي كراكاس سي إيه المملوكة للدولة والتي تدير شبكة المترو إن المواد الخام اللازمة لطباعة التذاكر يتم استيرادها شأنها شأن غالبية المواد الأخرى التي تستخدمها الشركة.

وقال مصدر إن الحكومة لم تعط الشركة عملة صعبة للاستيراد منذ ما يزيد على عام في إشارة إلى مدى تأثير القيود الشديدة على التداول لحماية الاحتياطي المتضائل من العملة الأجنبية جراء الأزمة الاقتصادية على الحياة اليومية.

والآن أصبحت الماكينات التي كانت من قبل تبيع التذاكر تظهر عبارة "خارج الخدمة" ويتمكن رواد المترو من المرور عبرها مجانا رغم شكواهم من تأخر القطارات وتعطل المصاعد في شبكة مترو كانت نموذجا يضرب به المثل في أمريكا اللاتينية.

ويستخدم نحو مليوني راكب شبكة مترو كراكاس يوميا.

وقال مصدر لرويترز طلب عدم الكشف عن هويته "الناس تستخدم القطارات مجانا لأنه ليس هناك مواد لطباعة التذاكر".

ونسبت وسائل إعلام محلية إلى رئيس المترو سيزار فيغا قوله في وقت سابق من الشهر إن الماكينات باتت مفتوحة مجانا نظرا لأنه يتم حصر عدد المستخدمين في كل محطة لتحديد أي من المحطات يجب زيادة طاقم العاملين بها.