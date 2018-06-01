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اقتصاد|روسيا

تقرير: تأثير "محدود للغاية" لكأس العالم على الاقتصاد الروسي

1/6/2018

ذكر محللو وكالة مودي للتصنيف الائتماني أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق هذا الشهر في روسيا سيكون لها تأثير محدود للغاية على اقتصاد البلاد.

وقالت نائبة رئيس الوكالة والمحللة الاقتصادية كريستين ليندوف إن "الألعاب ستستمر لشهر واحد فقط والحافز الاقتصادي المرتبط بها سيخبو مقارنة بحجم الاقتصاد الروسي البالغ 1.3 تريليون دولار".

وقالت في بيان صدر مع تقرير (الخميس): "لا نتوقع أن يقدم كأس العالم مساهمة مجدية للنمو الاقتصادي الأوسع".

وتنظم روسيا مسابقة كأس العالم لكرة القدم في الفترة بين 14يونيو/حزيران ويوليو/تموز حيث ستلعب المباريات في 11 مدينة مختلفة.

وتوقع المحللون حدوث "تأثير محدود للغاية" على المستوى الوطني، لكن أشاروا إلى أن بعض المدن مثل كالينينغراد وموردوفيا ستشهد وفرة اقتصادية.

وأشارت الوكالة إلى أن كون الكثير من المدن المستضيفة تقع على مسافات بعيدة سيعني على الارجح عدم استفادة روسيا من مكاسب سياحة مستمرة.

وقالت الوكالة إن "التأثير سيكون على الارجح أقل من دورة الألعاب الأوليمبية في "سوتشي" حيث تم تطوير منتجع قيد الإنشاء في منطقة يسهل الوصول إليها أكثر بكثير من المناطق التي يعقد فيها كأس العالم".

لكن الوكالة قالت إن هذه المدن المتباعدة ستحقق بعض المكاسب الاقتصادية.

وأوضح تقرير مودي أن "متاجر الأغذية والفنادق وشركات الاتصالات وقطاع النقل ستشهد انتعاشا مؤقتا في العوائد" بفضل كأس العالم.

وكان قطاع الإنشاءات أكثر القطاعات استفادة، لكن عمله قد انتهى بالفعل.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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