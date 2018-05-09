الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد أمام الدولار

سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعد أن سحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مما زاد مخاوف المستثمرين.

ولامست الليرة 4.3519 في المعاملات الآسيوية ثم قلصت خسائرها لتسجل 4.3339 حتى الساعة 0435 بتوقيت جرينتش.

وفقدت العملة نحو 13% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام. وتسببت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 24 يونيو/حزيران إلى حالة من عدم التيقن السياسي مما زاد الضغوط على الليرة.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أول أمس، الاثنين، إن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لخفض نسب التضخم في تركيا خلال العام الجاري لتعود نسبته إلى ما دون 10%.

وأشار يلدرم إلى أن التضخم في تركيا انخفض خلال الـ15 عاما الماضية من حدود 70% إلى ما دون الـ10% بخلاف الأشهر القليلة الماضية التي ارتفع فيها.

وارتفع التضخم في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 1.87% عن شهر مارس/آذار الماضي، و10.85% على أساس سنوي.

وكان المركزي التركي قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي في مسعى لضمان استقرار الأسعار إلا أن هذا التحرك كان له أثر مؤقت على السيطرة على انخفاض قيمة العملة.

وقبل أيام خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تصنيف السندات السيادية التركية مرة أخرى، وسط انتقاد من جانب الحكومة التركية.