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اقتصاد

قطر للبترول: نمضي قدما في التوسع رغم الحصار

أرشيفية
أرشيفية
8/5/2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول في مقابلة مع وكالة رويترز إن الشركة ستمضي قدما في إستراتيجيتها لزيادة الإنتاج والاستحواذ على أصول أجنبية رغم الحصار السياسي والاقتصادي للدوحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة سعد الكعبي في مقابلته مع وكالة رويترز أن الشركة، التي تنتج 4 ملايين و800 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، تهدف إلى زيادة إنتاجها إلى 6 ملايين و500 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي في السنوات الثماني المقبلة وتتوسع في أنشطة المنبع بالخارج لاسيما في الولايات المتحدة.

وقال الكعبي في المقابلة التي أجريت بمقر شركة قطر للبترول في الدوحة: "نحن موجودون في المكسيك وفي البرازيل، وندرس الاستثمار بالولايات المتحدة في مجالات كثيرة، في الغاز الصخري وفي النفط التقليدي.. نتفقد أمورا كثيرة".

وأضاف: "ننظر في أمر الولايات المتحدة بجدية شديدة لأن لنا مركزا هناك.. لدينا غولدن باس التي نستثمر فيها" وتمتلك قطر للبترول حصة أغلبية في مرفأ غولدن باس للغاز الطبيعي المسال فيما تستحوذ كل من إكسون موبيل وكونوكو فيليبس على حصص أصغر.

ويتوقع الكعبي اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بخصوص التوسع في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العام بناء على تكلفة وجدوى المشروع.

وقطر من أصغر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها من أكثر اللاعبين تأثيرا في سوق الغاز الطبيعي المسال بفضل إنتاجها السنوي البالغ 77 مليون طن.

المصدر : رويترز
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