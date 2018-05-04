النفط الأمريكي يسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014

صعدت أسعار النفط حوالي 2 في المئة وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متعاملين في أسواق النفط إن اقتراب مهلة تنتهي في الثاني عشر من مايو/ أيار الجاري يحتمل أن يعلن بعدها عن عقوبات أمريكية جديدة على إيران أعطت دفعة لسوق النفط.

ويشعر المستثمرون بقلق من أن عقوبات على إيران قد تخفض إمدادات النفط.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس إن المطالب الأمريكية لتغيير الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده في 2015 مع القوى العالمية غير مقبولة وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس دونالد ترمب للأوربيين من أجل "إصلاح" الاتفاق.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.25 دولار، أو 1.70 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.87 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع مرتفعة 0.4 في المئة.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 1.89 في المئة، لتغلق عند 69.72 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 69.97 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014. وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب تزيد قليلا عن 1.5 في المئة.